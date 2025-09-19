Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά

Ο άνδρας, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία, προσποιήθηκε τον πελάτη και στο μέσο της διαδρομής έβγαλε μαχαίρι στην οδηγό του ταξί και την απείλησε, αρπάζοντάς της τις εισπράξεις

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια γυναίκα οδηγός ταξί στα Χανιά, η οποία παρέλαβε έναν άνδρα ο οποίος προσποιήθηκε τον πελάτη για να την οδηγήσει σε απόμερο σημείο και να την ληστέψει.

Οι στιγμές που έζησε η οδηγός του ταξί στα χέρια του δράστη, τον οποίο παρέλαβε από πιάτσα στην περιοχή του ΚΤΕΛ, ήταν εφιαλτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης περίπου στις 2:00 το μεσημέρι όταν ο δράστης μπήκε στο ταξί της και της ζήτησε να τον μεταφέρει τις Βρύσες Αποκορώνου.

Της ζήτησε να κάνει μια στάση και έβγαλε μαχαίρι

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο αλλοδαπός – όπως τον περιέγραψε – άνδρας τής ζήτησε να κάνει μία στάση σε ερημική τοποθεσία και τότε έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να την απειλεί.

Απαίτησε τις εισπράξεις που είχε συγκεντρώσει η άτυχη οδηγός και στη συνέχεια την έβγαλε διά της βίας από τη θέση του οδηγού και την έσυρε στο πίσω κάθισμα όπου και την έδεσε.

Μετά, πήρε ο ίδιος το ταξί και το οδήγησε στη συνοικία του Κουμπέ όπου και το άφησε, με τη γυναίκα να παραμένει στο πίσω κάθισμα. Ο ίδιος διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η άτυχη οδηγός κατάφερε, ύστερα από ώρα, να βγει από το ταξί και να καλέσει βοήθεια. Άμεσα οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και αφού συνέλεξαν τα στοιχεία ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του ληστή.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί του νομού Χανίων, Ηλίας Καραπατάκης, σε δηλώσεις του στο cretapost καταδίκασε το γεγονός και εύχεται την άμεση σύλληψη του δράστη.

«Εμείς, το σύνολο των ταξί αλλά και εγώ προσωπικά, καταδικάζουμε αυτό το άνανδρο γεγονός. Ευχή όλων είναι να βρεθεί ο ένοχος και να τιμωρηθεί. Εμείς δηλώνουμε παρόντες και θα είμαστε δίπλα στη συνάδελφό μας σε ότι χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.