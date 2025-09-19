ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Προς ολοκλήρωση οι πισίνες του Δήμου Χανίων στο Κλειστό Γυμναστήριο του Κλαδισού

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των αθλητικών συλλόγων

Η πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση μεταξύ του Δήμου Χανίων και των σωματείων υγρού στίβου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στο Δημαρχείο Χανίων, με αφορμή την ολοκλήρωση και την λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες, των δύο νέων πισινών στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Κλαδισού.

Τη συνάντηση συντόνισε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ενώ συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Στέλιος Μιχαηλάκης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αντώνης Βαρδάκης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Μιχάλης Καλογριδάκης.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι των συλλόγων που είναι αναγνωρισμένοι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και οι οποίοι θα κάνουν χρήση των νέων εγκαταστάσεων. Ανάμεσά τους ο Πρόεδρος του ΝΟΧ, Γιάννης Χίνος, ο Αντιπρόεδρος και Έφορος Υδατοσφαίρισης, Θεόδωρος Νικολαΐδης, ο Γενικός Γραμματέας, Γεώργιος Μαραγκάκης, ο προπονητής του ΝΟΧ και της Μεγαλονήσου, Κώστας Νικολαντωνάκης, η Νίνα Παπαδουλάκη από τον αθλητικό σύλλογο «Πιράνχας», η Γραμματέας και ο ταμίας του του Συλλόγου «Αρίων», Φωτεινή Κωστάκη και Ευάγγελος Βολάνης, αντίστοιχα, και η Λίνα Ψούνη από τον Σύλλογο «Άνεμος».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η κατανομή των ωρών προπόνησης για τα μέλη των αθλητικών συλλόγων στις νέες δημοτικές πισίνες του Δήμου Χανίων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δυτικά του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο που περιλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμης πισίνας διαστάσεων 25×15 μέτρων και βάθους 1,8 μέτρων, καθώς και τη δημιουργία μιας δεύτερης, μικρότερης πισίνας εκμάθησης και κάλυψης των αναγκών αθλητών ΑμεΑ ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της αθλητικής κοινότητας των Χανίων.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, «στόχος του Δήμου είναι να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των σωματείων, δίνοντας προτεραιότητα στους αθλητές του ΝΟΧ, οι οποίοι τα επόμενα δύο χρόνια θα βρίσκονται σε έκτακτη συνθήκη λόγω της ανακατασκευής του Κολυμβητηρίου στη Νέα Χώρα».

