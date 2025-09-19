Ηράκλειο:Εθελοντικός καθαρισμός στην παραλία Ποταμός στα Μάλια, για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας 2025

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 09.00 το πρωί, η εξ αναβολής δράση καθαρισμού

Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και ο Δήμος Χερσονήσου, ως ενεργά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου BELC (Building Europe with Local Councillors – Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης), σας προσκαλούν στη δράση καθαρισμού της παραλίας Ποταμός στα Μάλια, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στις 09:00 π.μ., στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας 2025.

Η δράση, η οποία είχε αναβληθεί λόγω καιρικών συνθηκών, πραγματοποιείται με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και τη διατήρηση των ακτών μας καθαρών και φιλόξενων για όλους.

Ένα κάλεσμα για τη θάλασσα!

“Ελάτε να μας βοηθήσετε να καθαρίσουμε τις παραλίες του Δήμου από τα σκουπίδια, και να προστατεύσουμε το πολύτιμο αγαθό που λέγεται θάλασσα!” Αυτό είναι το μήνυμα των διοργανωτών που καλούν μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για το περιβάλλον.

Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης θα παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό στους συμμετέχοντες (γάντια, σακούλες σκουπιδιών). Το μόνο που χρειάζεται να φέρουν οι εθελοντές συμμετέχοντες είναι .., το καπέλο τους, την ενέργεια και τον ενθουσιασμό τους!

Για περισσότερες πληροφορίες: https://europedirect-crete.gr/index.php/el/