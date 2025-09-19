Ρέθυμνο:Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν -5- δενδρύλλια κάνναβης, σχεδόν -160- κάνναβης, ποσότητα MDMA και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθη σήμερα (19.09.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, 52χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και περιβάλλοντες χώρους του αλλοδαπού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -5- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης,

• -100- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• -59,7- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτα»

• ποσότητα MDMA σε μορφή κρυσταλλικής σκόνης συνολικού βάρους -4,5- γραμμαρίων,

• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

• σπόροι κάνναβης

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.