Ρέθυμνο:Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο
Κατασχέθηκαν -5- δενδρύλλια κάνναβης, σχεδόν -160- κάνναβης, ποσότητα MDMA και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθη σήμερα (19.09.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, 52χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και περιβάλλοντες χώρους του αλλοδαπού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -5- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης,
• -100- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• -59,7- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτα»

• ποσότητα MDMA σε μορφή κρυσταλλικής σκόνης συνολικού βάρους -4,5- γραμμαρίων,
• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
• σπόροι κάνναβης

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Τιμητική εκδήλωση στο Γυμνάσιο Καστελλίου για Παραολυμπιονίκες –”Το σώμα έχει όρια, αλλά η δύναμη της ψυχής όχι”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του...

Μαλεβίζι: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα εργατικών δυστυχημάτων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα...

Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο άνδρας, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία, προσποιήθηκε...

Προς ολοκλήρωση οι πισίνες του Δήμου Χανίων στο Κλειστό Γυμναστήριο του Κλαδισού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των αθλητικών συλλόγων Η πρώτη προπαρασκευαστική...

