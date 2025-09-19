Αποχαιρετιστήριο μήνυμα Αλεξάνδρου Μαρκογιαννάκη, Bουλευτή Χανίων για την απώλεια της Ζαχαρένιας Σημανδηράκη

Με βαθιά λύπη αποχαιρετούμε τη Ζαχαρένια Σημανδηράκη, ιστορικό, ερευνήτρια και σημαντική πολιτιστική προσωπικότητα.

Η εκλιπούσα υπηρέτησε επί σειρά ετών το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης ως προϊσταμένη, ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις» και αποτέλεσε τη χαρακτηριστική «φωνή» των παρελάσεων στα Χανιά.

Η προσφορά της στη διατήρηση της ιστορικής και λαογραφικής μνήμης της Κρήτης υπήρξε ανεκτίμητη, ενώ η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

Εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες της. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή.