Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, όπου ανέφερε ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης.

Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση και πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, όπου ανέφερε ότι έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης.

Η ανάρτηση του γιού του:

«Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια».

Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση και πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη Μεσσηνία και τη Γερμανία, στην πολιτική

Γεννημένος το 1951 στη Μεσσήνη, ο Βασίλης Λεβέντης ήταν το τέταρτο παιδί μιας οικογένειας που αναζήτησε ένα καλύτερο μέλλον στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στην τότε Δυτική Γερμανία.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε από τα νεανικά του χρόνια:

1974: Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο όμως αποχώρησε νωρίς, διακρίνοντας ιδεολογικές διαφωνίες.

1984: Ίδρυσε το πρώτο του κόμμα, την «Ελεύθερη Δημοκρατία».

1992: Δημιουργεί την Ένωση Κεντρώων, το κόμμα που έμελλε να γίνει συνώνυμο του ονόματός του, με στόχο να στεγάσει την παραδοσιακή κεντρώα παράταξη, εμπνευσμένος από την κληρονομιά του Γεωργίου Παπανδρέου.

Η εποχή του Κανάλι 67 και οι «προφητείες»

Αν υπάρχει κάτι για το οποίο ο Βασίλης Λεβέντης έγινε ευρύτερα γνωστός στο πανελλήνιο πριν την είσοδό του στη Βουλή, αυτό ήταν οι θρυλικές εκπομπές του στο Κανάλι 67 (μετέπειτα Extra Channel).

Για χρόνια, ο Λεβέντης αποτελούσε μια μοναχική φωνή στα ερτζιανά και την τηλεόραση. Με ένα cult σκηνικό, πίνοντας φραπέ και απαντώντας σε ζωντανές τηλεφωνικές κλήσεις τηλεθεατών –πολλές από τις οποίες ήταν κακόγουστες φάρσες–, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κατήγγειλε το «σάπιο πολιτικό κατεστημένο», το πελατειακό κράτος και την επερχόμενη οικονομική καταστροφή της χώρας.

Η ιστορική δικαίωση: Αν και τότε αντιμετωπιζόταν από την πλειονότητα της κοινής γνώμης ως μια φιγούρα γραφική, η έλευση της οικονομικής κρίσης το 2010 ανάγκασε πολλούς να αναθεωρήσουν. Οι προειδοποιήσεις του για την πτώχευση της Ελλάδας, τις οποίες φώναζε από τη δεκαετία του ’90, άρχισαν να μοιάζουν τρομακτικά προφητικές.

Η δικαίωση: Η είσοδος στη Βουλή το 2015

Η επιμονή του, που άγγιζε τα όρια του πολιτικού πείσματος, ανταμείφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας και αγανάκτησης των πολιτών, η Ένωση Κεντρώων κατάφερε το αδιανόητο για τα μέχρι τότε δεδομένα: συγκέντρωσε ποσοστό 3,43% και εξέλεξε 9 βουλευτές.

Ο Βασίλης Λεβέντης πέρασε το κατώφλι του Κοινοβουλίου ως αρχηγός κόμματος στα 64 του χρόνια. Από το βήμα της Βουλής, διατήρησε το ιδιαίτερο στυλ του, προτείνοντας σταθερά οικουμενικές κυβερνήσεις και τη μείωση των βουλευτικών προνομίων, κερδίζοντας τον σεβασμό ακόμα και των πολιτικών του αντιπάλων για την αυθεντικότητά του.

Το τέλος μιας διαδρομής

Μετά το 2019, όταν το κόμμα του έμεινε εκτός Βουλής, και έχοντας περάσει μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του (σημαδεύτηκε από τη σκληρή μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό στην εντατική το 2021), ο Βασίλης Λεβέντης αποτραβήχτηκε σταδιακά από τα φώτα της δημοσιότητας.