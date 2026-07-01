ΡΕΘΥΜΝΟ

Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου: Αποχή έως τις 17 Ιουλίου για το Κτηματολόγιο – Ζητά παράταση στις διορθώσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

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ΟΔικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις εκκλήσεις και παρεμβάσεις τόσο του ίδιου του Δικηγορικού Συλλόγου όσο και όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης στα πλαίσια της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου,

β) ότι η ανακοινωθείσα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μέχρι την 6-7-2026 κρίνεται ανεπαρκής και στην πραγματικότητα εμπαίζει τους πολίτες, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από σφάλματα και παραλείψεις του αναδόχου του έργου της κτηματογράφησης στην περιοχή μας

γ) ότι τίθενται σε άμεσο κίνδυνο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών, το δικαίωμά τους για παροχή έννομης προστασίας και προηγούμενης ακρόασης, καθώς και η ασφάλεια των συναλλαγών,

εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αποφάσισε την αποχή των μελών του από παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια, από αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 με τα κάτωθι αιτήματα:

Την πραγματική και ουσιαστικά παράταση της προθεσμίας υποβολής προδήλων σφαλμάτων και αιτήσεων διόρθωσης στα πλαίσιο της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, καθώς και της δυνατότητας υποβολής δηλώσεων για δικαιώματα που δηλώνονται για πρώτη φορά ανεξαρτήτου του τρόπου κτήσης αυτών, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2026.

Την αντίστοιχη και ανάλογη παράταση του προβλεπόμενου χρόνου για την πλήρη και αναλυτική εξέταση των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου
Την πλήρη συμμόρφωση του αναδόχου του έργου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Κτηματολογίου στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το δικαίωμα κυριότητας των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, καθώς και του ζητήματος που προκύπτει από τις εκκρεμείς διαδικασίες αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου καλεί σε σύμπραξη όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, με τους οποίους άλλωστε έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα και ιδίως τη ΝΕ ΤΕΕ Ρεθύμνου, τους Δήμους, την Περιφέρεια, τους βουλευτές Ρεθύμνου, καθώς και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Χανίων και Ηρακλείου, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, ώστε να εξευρεθεί άμεσα λύση για τα ως άνω ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου προβλήματα.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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