Ρέθυμνο:Ανοικτοί από σήμερα οι προαύλιοι χώροι τριών σχολικών συγκροτημάτων για δωρεάν στάθμευση

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι αρχής γενομένης από σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026 , οι προαύλιοι χώροι των σχολικών συγκροτημάτων του 1ου Λυκείου (νότιο τμήμα), του 3ου Γυμνασίου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου,

θα παραμένουν καθημερινά ανοικτοί για την προσωρινή δωρεάν στάθμευση οχημάτων των πολιτών, σύμφωνα με την 211/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης.

Επισημαίνεται ότι οι χώροι θα διατίθενται προς χρήση έως το τέλος Αυγούστου 2026 και θα παραμένουν ανοικτοί από τις 07:30 π.μ. έως και τις 21:30 μ.μ. αυστηρά.

Πέραν του συγκεκριμένου ωραρίου, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση για λόγους ασφαλείας των σχολικών εγκαταστάσεων.