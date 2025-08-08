Έφυγε από τη ζωή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη επιληπτική κρίση αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Όπως έγινε γνωστό, η Λένα Σαμαρά υπέστη σήμερα το μεσημέρι επιληπτική κρίση για πρώτη φορά στη ζωή της.

Μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο». Ωστόσο, καθώς δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί την ώρα που την εξέταζαν οι νευρολόγοι υπέστη δεύτερη επιληπτική κρίση και στην προσπάθεια των γιατρών να την διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια ανάνηψης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Τραγικές φιγούρες η μητέρα της Γεωργία και ο πατέρα της, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών το 2008 και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της. Ανθρωποι του περιβάλλοντος της οικογένειας Σαμαρά μιλούν για μια πολύ ευγενική και χαμηλών τόνων κοπέλα, που κέρδιζε τη συμπάθεια όλων όσοι την γνώριζαν.

Mια από τις πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς τους στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Συλληπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργος Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οδύνη του για την ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά. «Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…»