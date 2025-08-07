ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,9 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο

Κέρδη άνω των 10,9 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, τον περασμένο μήνα τα συνολικά κέρδη του παιχνιδιού ανήλθαν σε 10.980.137 ευρώ. Από τις 28 Ιουλίου έως και τις 3 Αυγούστου 2025, το ΣΚΡΑΤΣ διένειμε στους νικητές συνολικά 2.345.236 ευρώ.
Ανάμεσα στους τυχερούς ήταν ένας παίκτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ο οποίος κέρδισε 10.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ». Επιπλέον, τρεις τυχεροί σε Πάρο, Ορεστιάδα και Νέα Ιωνία Αττικής κέρδισαν από 2.000 ευρώ στο ΣΚΡΑΤΣ «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ»,
Συνολικά, 44 παίκτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας κέρδισαν από 1.000 ευρώ ο καθένας.
Το ΣΚΡΑΤΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επάθλων για τους παίκτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά από 100.000 έως και 1.000.000 ευρώ.
Διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, και επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων και σούπερ μάρκετ.