Συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου στην οικογένεια Σαμαρά

Ο πολιτικός κόσμος συλλυπείται την οικογένεια Σαμαρά για την αιφνίδια απώλεια της Λένας

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του Αντώνη Σαμαρά, πέθανε απόψε σε ηλικία 34 ετών. Η Λένα άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Τα συλλυπητήριά του στον πρώην πρωθυπουργό και τη σύζυγό του, Γεωργία, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός σημειώνει τα εξής:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Συγκλονισμένος με την είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά, ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία.

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε μήνυμά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», γράφει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους» αναφέρει ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία,συγκλονισμένος» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

«Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο», γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας», αναφέρει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη!» τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του Λένας» αναφέρει σε μήνυμά του ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια», γράφει, από την πλευρά του, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.