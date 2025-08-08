Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά – Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η κόρη του Λένα

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

Ανείπωτη θλίψη για τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένεια του, από τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του Λένας, σε ηλικία μόλις 34 ετών, το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025).Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτική κρίση αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο». Ωστόσο, καθώς δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί την ώρα που την εξέταζαν οι νευρολόγοι υπέστη δεύτερη επιληπτική κρίση και στην προσπάθεια των γιατρών να την διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια ανάνηψης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή

Για πάνω από 40 λεπτά οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Στο διπλανό δωμάτιο, οι γονείς της παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις δραματικές εξελίξεις.

Η οικογένεια Σαμαρά

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά, είχε γεννηθεί έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών της, που είχε γίνει τον Μάιο του 1990 στην Πύλο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Σαμαρά. Το 1995, ο ερχομός του μοναχογιού τους, Κώστα συμπλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία του πρώην πρωθυπουργού. Η Λένα είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών το 2008 και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της.

Άνθρωποι του περιβάλλοντος της οικογένειας Σαμαρά μιλούν για μια πολύ ευγενική και χαμηλών τόνων κοπέλα, που κέρδιζε τη συμπάθεια όλων όσοι την γνώριζαν.

Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στον Ευαγγελισμό, το νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Μεγάλη της αδυναμία ήταν ο αθλητισμός και ειδικά το τένις, στο οποίο διακρίθηκε από τα μαθητικά της χρόνια, συμμετέχοντας σε διοργανώσεις και εκπροσωπώντας το Κολλέγιο Αθηνών. Το 2007 είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το σχολείο της σε εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της έγινε τον Αύγουστο του 2009, όταν συνόδευσε τους γονείς της στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».