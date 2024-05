Είδος πολυτελείας ο καφές – Πόσο θα φτάσει η τιμή του

Νέες αυξήσεις έως και 30% στη σοκολάτα – Οι εκτιμήσεις για την τιμή του καφέ σε take away

Είδος πολυτελείας τείνει να γίνει ο καφές στο χέρι καθώς έχει μπει στο χορό των ανατιμήσεων, όπως και τα σοκολατοειδή.

Η τιμή του καφέ θα αυξηθεί λόγω των συνεχών αυξήσεων στις πρώτες ύλες (λόγω λειψυδρίας στο Βιετνάμ αυξήθηκε η τιμή του καφέ ποικιλίας Robusta: από 2.689 $/τόνος στα 4.500 $/ τόνος +67%).

Η αύξηση της τιμής του καφέ Robusta συμπαρέσυρε την τιμή του καφέ Arabica (2,5 δολάρια ανά λίβρα, από τις υψηλότερες της τελευταίας δεκαετίας).

Επιπλέον, στα ύψη είναι και το λειτουργικό κόστος (αύξηση μισθών, ενοίκια), ενώ και η ένταση στη Διώρυγα του Σουέζ εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι, έχει αυξήσει τα ναύλα και τα ασφάλιστρα αναφέρει το Mega.

Οι εκτιμήσεις για την αύξηση στην τιμή του καφέ, κάνουν λόγο για έως 20% πάνω από τις τρέχουσες τιμές:

Φρέντο εσπρέσο (take away): 2 – 2,20€ (σήμερα), 2,40 – 2,60€ (με την αύξηση)

Φρέντο καπουτσίνο (take away): 2,20 – 2,40€ (σήμερα), 2,60 – 2,90€ (με την αύξηση)

Η… εναλλακτική

Εναλλακτική λύση στην αύξηση της τιμής του παραδοσιακού καφέ, είναι ο συνθετικός καφές, φτιαγμένος από μείγμα:

Ρεβιθιών (0,84€/ 100 γρ.)

Κριθάρι (0,65€/ 100 γρ.)

Στιγμιαίος από κριθάρι και σίκαλη: 2,70€/100 γρ.

Συνθετικός καφές υπάρχει επίσης από μείγματα αρακά και χουρμάδων.

«Μέχρι τον Οκτώβριο θα υπάρχουν συνεχείς ανατιμήσεις και στο κακάο και στον καφέ», λέει, μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος.

Νέες αυξήσεις στην τιμή της σοκολάτας

Στον χορό των ανατιμήσεων μπαίνουν και τα σοκολατοειδή, με τις νέες παραλαβές να φέρνουν νέες αυξήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι αυξήσεις αυτές οφείλονται στο γεγονός πως τα αποθέματα στις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη σοκολάτα και τα παράγωγά της (σοκολατάκια, σοκοφρέτες, κρουασάν, πάστες, παγωτά, κλπ) έχουν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα, ήδη από σήμερα, να ξεκινούν νέες αυξήσεις από 10% έως 30%.

Επιπλέον, μειώνεται η ποσότητα της σοκολάτας από 38 γρ. στα 28 γρ. και «φεύγει» η επικάλυψη της σοκολάτας από τις γκοφρέτες, ως εναλλακτική για τις υψηλές τιμές που θα έρθουν.