Ειρήνη Μουρτζούκου: Ο μικρός Παναγιώτης δολοφονήθηκε – Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της Αμαλιάδας.

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, του 5ου νεκρού μωρού στην Αμαλιάδα, τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής των ιατροδικαστών.

Στο περίπου 100 σελίδων πόρισμα, οι ιατροδικαστές – μέλη της επιτροπής – αποκλείουν ότι ο θάνατος του 15 μηνών βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και αναφέρουν ότι η υποξία αποτελεί την αιτία θανάτου. «Δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αιτία και η υποξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Βασική ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου, που προφυλακίστηκε μετά την ομολογία της για τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών.

Ωστόσο, η ίδια αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση, αν και το βρέφος κατέληξε στο σπίτι της στην Αμαλιάδα, ενώ ήταν υπό τη φροντίδα της.

«Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη»

Προ ημερών, η ίδια η Ειρήνη Μουρτζούκου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είχε αναφέρει: «Θέλω τον Παναγιωτάκη πίσω, κατάλαβες; Θα γυρίσω γη και ουρανό γι’ αυτό το παιδί. Μέχρι τώρα έτρεξα μόνο γι’ αυτόν, και θα συνεχίσω να το κάνω».

Στη συνέχεια, η Μουρτζούκου τόνισε την απόφασή της να μοιραστεί την αλήθεια μόνο με συγκεκριμένα πρόσωπα: «Μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί, μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».

ΠΗΓΗ: https://www.newsbomb.gr/

ΠΚ team
ΠΚ team
