Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Πρεμιέρα σήμερα της Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο του Όσλο – Είσοδος με υπερκάλυψη και υψηλή αποτίμηση.

Το νορβηγικό χρηματιστήριο καλωσόρισε σήμερα την εισαγωγή της εταιρείας Capital Tankers Corp. (σύμβολο: CAPT), μίας νεοσύστατης ναυτιλιακής εταιρείας δεξαμενόπλοιων.

Η εισαγωγή της εταιρείας συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, συνοδεύεται από μία επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων ύψους 4,8 δισ. NOK, που αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εισαγωγή εταιρείας δυτικών συμφερόντων των τελευταίων δύο δεκαετιών. Πρόκειται για την 11η εισαγωγή στο Euronext για το 2026, καθώς και την έκτη διεθνή εισαγωγή για φέτος.

Η Capital Tankers διαχειρίζεται έναν υπερσύγχρονο στόλο 30 ενεργειακά αποδοτικών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, εκ των οποίων τα 9 πλοία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και τα 21 βρίσκονται υπό ναυπήγηση.

Η Capital Tankers εισήχθη στο χρηματιστήριο μέσω της έναρξης διαπραγμάτευσης 131.050.000 νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών, με δυνατότητα αύξησης έως 135.700.000 μετοχές, υπό την αίρεση πλήρους άσκησης του δικαιώματος Greenshoe.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής και πρόεδρος της Capital maritime & Trading Corp., χτύπησε το κουδούνι σήμερα το πρωί για να γιορτάσει την εισαγωγή της Capital Tankers Corp. στο Χρηματιστήριο του Όσλο. Την εταιρεία υποδέχτηκε ο Ειρικ Χόιμπι Άουσλαντ, Διευθυντή Εισαγωγών στο Χρηματιστήριο Euronext Oslo Børs. (Φωτογραφία: Thomas Brun | NTB)

Η ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε σημαντικά και αντλήθηκαν 4,8 δισ. NOK, συμπεριλαμβανομένης και της υπερκατανομής, μετά από αύξηση του μεγέθους της αρχικής προσφοράς λόγω ισχυρής ζήτησης των επενδυτών. Στην τοποθέτηση συμμετείχαν περισσότεροι από 900 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής κατανομής για ιδιώτες επενδυτές, που ανήλθαν σε πάνω από 500 αιτήσεις.

Κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης σήμερα, η τιμή της μετοχής ήταν 134 NOK ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία στα 17,56 δισ. NOK.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Tankers Corp., δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους νέους μετόχους μας καθώς η Capital Tankers ξεκινά την πορεία της ως εισηγμένη εταιρεία. Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στην προσφορά μας ύψους 500 εκατ. δολαρίων, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στη ναυτιλία τα τελευταία χρόνια, αποτελεί απόδειξη της ποιότητας του στόλου μας και των ελκυστικών θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η διαδικασία εισαγωγής ήταν τόσο αποδοτική όσο και πλαισιωμένη, ανταποκρινόμενη πλήρως στους στόχους μας, επιτρέποντάς μας να προσεγγίσουμε γρήγορα μία προηγμένη βάση επενδυτών με αυτοπεποίθηση. Ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να δημιουργήσουμε ουσιαστική αξία για τους μετόχους μας.»

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη αποσχίσθηκε από την Capital Maritime & Trading Corp και τοποθετείται ως ένα «pure play» στον τομέα των δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου (crude tankers). Διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο 30 δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, εκ των οποίων έξι πλοία βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία, τρία προγραμματίζεται να παραδοθούν εντός τριών μηνών μετά την εισαγωγή, και 21 βρίσκονται υπό κατασκευή.

Ξεχωρίζοντας για τον φιλικό προς το περιβάλλον και τεχνολογικά προηγμένο στόλο της, στοιχείο που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας ενόψει αυστηρότερων διεθνών κανονισμών, η Capital Tankers διαθέτει πλοία εξοπλισμένα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων 18 πλοίων με κινητήρες LNG dual-fuel.

Η Capital Tankers διατηρεί στρατηγική ευελιξία και έκθεση στην spot αγορά, επιδιώκοντας αποδόσεις κορυφαίου επιπέδου στον κλάδο μέσω πειθαρχημένης δημιουργίας ταμειακών ροών και μίας σταθερής δέσμευσης στην καινοτομία, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη διαφανή διανομή αξίας προς τους μετόχους.

Ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές

Η επιτυχημένη εισαγωγή της Capital Tankers στο Όσλο δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) , αλλά ένα ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τη διαρκή ελκυστικότητά της για τους διεθνείς επενδυτές. Συνδυάζοντας έναν σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας στόλο με ενσωματωμένη αναπτυξιακή δυναμική μέσω ενός συμβασιοποιημένου προγράμματος ναυπήγησης πλοίων και το ανάλογο μέγεθος με επιχειρησιακή αριστεία, η Capital Tankers είναι πολύ καλά τοποθετημένη έτσι ώστε να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς crude tankers και να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις.