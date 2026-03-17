Βενζινάδικα: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσουν» – Πότε συνεδριάζει η Ομοσπονδία

Οι βενζινοπώλες αντιδρούν στην επιβολή πλαφόν που αποφάσισε η Κυβέρνηση.

Ορατό είναι πλέον το ενδεχόμενο για απεργία στα βενζινάδικα.

Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων συνεδριάζουν αύριο Τετάρτη, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στην επαναφορά πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, που αποφάσισε η Κυβέρνηση εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τα βενζινάδικα να κλείσουν.

Όπως είπε, οι πρατηριούχοι δεν μπορούν να βάλουν άλλο πλάτη. «Από την αύξηση που έρχεται στην τσέπη του καταναλωτή από τα διυλιστήρια, έχουν επέμβει οι εταιρείες πετρελαιοειδών και εμείς σε συνέργεια μαζί τους για να μειώσουν την επιβάρυνση» σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Συμφωνήσαμε στο πλαφόν και μετά ανακοινώθηκε ότι στα 12 λεπτά είναι και το ΦΠΑ». Σύμφωνα με την κ. Ζάγκα, αφαιρώντας το ΦΠΑ το πλαφόν στην άνοδο των καυσίμων κατεβαίνει στα 9,5 λεπτά/λίτρο.

«Κάθε μαγαζί δεν είναι το ίδιο με τα υπόλοιπα. Έχει έναν αριθμό υπαλλήλων, που είναι έξοδα. Έχει ένα ενοίκιο. Μια εταιρεία δεν δίνει σε όλους το ίδιο τιμολόγιο» απάντησε σε σχετική ερώτηση για το κέρδος ανά λίτρο που έχουν οι πρατηριούχοι στα βενζινάδικα.

