Κρήτη: Εξαρθρώθηκε το κύκλωμα των «σύγχρονων δουλεμπόρων» – 21 συλλήψεις και τζίρος 5.000.000 ευρώ!

Σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων και την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 21 συλλήψεις, στο πλαίσιο ερευνών που συντονίστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2024, στρατολογώντας και εκμεταλλευόμενη εργαζομένους από το εξωτερικό, κυρίως υπηκόους Πακιστάν. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ατόμων που φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα του κυκλώματος, αλλά και συνεργών που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες ή εμφανίζονταν ως εικονικοί εργοδότες για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους.
Κατά την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης εξασφάλιζαν στους εργαζόμενους άδειες παραμονής και εργασίας μέσω ιδιωτικών ΚΕΠ και ψευδών βεβαιώσεων. Στη συνέχεια, διέθεταν τους αλλοδαπούς ως εργατικό δυναμικό σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, παρακρατώντας σημαντικό μέρος από τις αποδοχές τους.
Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα είχε διαχειριστεί χιλιάδες υποθέσεις αλλοδαπών εργατών, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομικής έρευνας, το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης ενδέχεται να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε διάφορες περιοχές, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 200.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.
Οι συλληφθέντες, συνολικά 16 ημεδαποί και 5 αλλοδαποί, αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου. Όσοι εντοπίστηκαν σε Αθήνα και Θήβα θα μεταχθούν επίσης στο Ηράκλειο για να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, καθώς η κύρια δικογραφία σχηματίστηκε από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης.
*με πληροφορίες από ΕΡΤ