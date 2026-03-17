ΗΠΑ: Εορταστικές εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου

Με ιδιαίτερη επισημότητα και μεγάλη συμμετοχή της ομογένειας άρχισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 90 ετών από τον θάνατο του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη κας Άγη Μπαλτά και του Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη.
Το Παράρτημα του Ιδρύματος Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στην Αμερική, σε συνεργασία με την Παγκρητική Ένωση Αμερικής και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, διοργάνωσε το ετήσιο μνημόσυνο για τον Εθνάρχη σε τρεις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο και το Σικάγο, τιμώντας την ιστορική προσωπικότητα που σφράγισε την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας.
Στη Νέα Υόρκη, η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Διοκλείας κ.κ. Νεκτάριο (Παπαζαφειρόπουλο). Παρέστησαν η Πρέσβης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη κα Άγη Μπαλτά, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη κ. Κυριάκος Μπογιατζής, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Νοτιοανατολικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Δρ. Όθων Αναστασάκης, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος του Ιδρύματος και Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ.
Νίκος Καστρινάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Δικηγόρων Αμερικής κ. Γιώργος Ζαπάντης και η Γραμματέας του Παραρτήματος κα Μαρία Στρατουδάκη. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης πρόεδροι και μέλη των σωματείων της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής της ευρύτερης περιοχής της Νέας Υόρκης, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι εθνοτοπικών συλλόγων της ομογένειας.
Στο Σαν Φρανσίσκο, η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, παρουσία της Προέδρου της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής κας Νταϊάν Κουναλάκη. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Πρόεδρος του Κρητικού Σωματείου «Επιμενίδης-Αριάδνη» του Σαν Φρανσίσκο κ. Γεώργιος Πάνος, ενώ παρόντες ήταν και οι συν-πρόεδροι του Σωματείου «Κρήτη» του Σαν Φρανσίσκο κα Βασιλική Ρουσάκη και κ. Νίκος Φλόκας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλά μέλη και φίλοι των δύο σωματείων, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής ελληνικής κοινότητας, τιμώντας με συγκίνηση τη μνήμη του μεγάλου Κρητικού πολιτικού.
Στο Σικάγο, η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη και του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Σικάγο κ. Εμμανουήλ Κουμπαράκη. Παρέστησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αμερική κ. Γιάννης Μπερτάκης, η Ταμίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κα Μπιάνκα Νικολέτα Πηγουνάκη και η Πρόεδρος του τοπικού σωματείου της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής «Αμάλθεια» κα Γεωργία Μπελαδάκη, η οποία είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης.
Πλήθος Κρητικών και ομογενών από την ευρύτερη περιοχή του Σικάγου έδωσαν το «παρών», αποτίοντας φόρο τιμής στον Εθνάρχη.
Τις επετειακές εκδηλώσεις άνοιξε διάλεξη ιδιαίτερης σημασίας που έδωσε ο διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Νοτιοανατολικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου Δρ. Όθων Αναστασάκης, με θέμα: «Η Κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου: Ηγεσία, Μεταρρύθμιση και η Δύναμη του Πολιτικού Οράματος». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στην Αστόρια της Νέας Υόρκης και συνδιοργανώθηκε από το Βυζαντινό Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Queens College (CUNY), στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων “The Themis C. Brown Memorial Lecture”, το Παράρτημα του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στην Αμερική και το «Hellenic American Project» του ίδιου Πανεπιστημίου, με την υποστήριξη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής και του Συμβουλίου της Αμμοχώστου. Την εκδήλωση προλόγισαν η Διευθύντρια του Βυζαντινού Κέντρου του Queens College Δρ. Φεβρωνία Σουμάκη, η Κοσμήτωρ του Queens College κα Maria DeLongoria, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη κ. Πέτρος Δώριζας, ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Νίκος Καστρινάκης, ο Γενικός Διευθυντής του Hellenic American Project Δρ. Νίκος Αλεξίου και το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου κ. Κώστας Ευαγγελάτος.
Την ομιλία παρακολούθησαν πολλοί φοιτητές του Queens College και πλήθος ομογενών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ουσιαστικό διάλογο με τον ομιλητή. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μικρή δεξίωση που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Συλλόγου Κρησσών «Πασιφάη» και του Συλλόγου Κρητών «Μίνως» της Νέας Υόρκης.