Καταιγίδες την Τετάρτη στην Κρήτη

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού.
Βροχοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη στην Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται και καταιγίδες.
Ακόμη, αυξημένες θα είναι και οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους ίδιας έντασης.
“Καμπανάκι” από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου
Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στην Κρήτη τις πρώτες ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Στις Κυκλάδες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζομένων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.
• Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.
• Ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά – αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.
• Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών-οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
• Τέλος γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.
