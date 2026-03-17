Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Καταιγίδες την Τετάρτη στην Κρήτη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού.

Βροχοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη στην Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται και καταιγίδες.

Ακόμη, αυξημένες θα είναι και οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους ίδιας έντασης.

“Καμπανάκι” από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου

Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στην Κρήτη τις πρώτες ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Στις Κυκλάδες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζομένων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

• Ορμούντα επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

• Ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά – αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

• Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών-οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

• Τέλος γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Διεθνής αποθέωση για την Κρήτη: Στην κορυφή...

0
Η Κρήτη και η Σύρος κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις...

Κατασκοπεία στη Σούδα: Στο… στόχαστρο του Πολωνού...

0
Ο κατηγορούμενος είχε αποθηκευμένο στο κινητό του τηλέφωνο εκτεταμένο...

Διεθνής αποθέωση για την Κρήτη: Στην κορυφή...

0
Η Κρήτη και η Σύρος κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις...

Κατασκοπεία στη Σούδα: Στο… στόχαστρο του Πολωνού...

0
Ο κατηγορούμενος είχε αποθηκευμένο στο κινητό του τηλέφωνο εκτεταμένο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αισιόδοξη κατάληξη: Εκτός εντατικής η 23χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Παράταση ζητούν οι γιατροί μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διεθνής αποθέωση για την Κρήτη: Στην κορυφή των προορισμών με το καλύτερο «Value for Money» για το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Κρήτη και η Σύρος κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις...

Κατασκοπεία στη Σούδα: Στο… στόχαστρο του Πολωνού και οι διακοπές του πρωθυπουργού

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο κατηγορούμενος είχε αποθηκευμένο στο κινητό του τηλέφωνο εκτεταμένο...

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Παράταση ζητούν οι γιατροί μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των προληπτικών εξετάσεων...

Αισιόδοξη κατάληξη: Εκτός εντατικής η 23χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η οικογένεια, εξακολουθεί να αγωνιά για το δεύτερο κορίτσι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST