Αισιόδοξη κατάληξη: Εκτός εντατικής η 23χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα

Νικηφόρα βγήκε από τη δύσκολη μάχη για τη ζωή της η 23χρονη κοπέλα που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα, καθώς πήρε εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Η νεαρή ασθενής κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και πλέον νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου.

Η περίπτωση των δύο αδελφών από το Ηράκλειο, που διαγνώστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με τη νόσο, κινητοποίησε νοσοκομεία εκτός νομού, γιατί οι κλίνες ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο ήταν γεμάτες.

Έτσι ενώ η μία αδελφή νοσηλεύεται στα Χανιά, η 23χρονη έδωσε τον δικό της αγώνα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τον κέρδισε.

Η οικογένεια, εξακολουθεί να αγωνιά για το δεύτερο κορίτσι που παραμένει στη μονάδα, στο νοσοκομείο των Χανίων.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

