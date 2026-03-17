Ηράκλειο: Διακόπηκε η δίκη για την κακοποίηση του 3χρονου Άγγελου – Σοκ από το κατηγορητήριο

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη φρικτή κακοποίηση του 3χρονου Άγγελου, η οποία σημειώθηκε σε σπίτι στη Θέρισο Ηρακλείου. Στο εδώλιο κάθισαν η 27χρονη μητέρα, ο 44χρονος πατριός του παιδιού, καθώς και ο βιολογικός πατέρας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με τη βαριά κακοποίηση του μικρού. Σοκ από την ανάγνωση του κατηγορητηρίου Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα, καθώς παρουσιάστηκαν στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με τα οποία στο σώμα του παιδιού είχαν εντοπιστεί εκδορές, εκχυμώσεις και πολλαπλά τραύματα. Παράλληλα, στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η μητέρα και ο πατριός φέρονται να έδιναν στο παιδί ηρεμιστικά, ώστε να μην αντιδρά όταν το κακοποιούσαν. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες Κατά τις τοποθετήσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου, και οι τρεις κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι. Η 27χρονη μητέρα υποστήριξε ότι ουδέποτε άγγιξε το παιδί, ενώ ο 44χρονος πατριός επέμεινε ότι δεν κακοποίησε ποτέ τον μικρό Άγγελο. Αθώος δήλωσε και ο βιολογικός πατέρας, τονίζοντας ότι το διάστημα που το παιδί βρισκόταν στην Κρήτη με τη μητέρα του δεν είχαν καμία επαφή. Κατάθεση αστυνομικού Εντύπωση προκάλεσε στο ακροατήριο και η κατάθεση αστυνομικού της Ασφάλειας Ηρακλείου, ο οποίος συνόδευσε τη μητέρα από το ΠΑΓΝΗ προς το Αστυνομικό Μέγαρο, την ώρα που το παιδί νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 27χρονη ήταν πολύ ήρεμη, απαντούσε μονολεκτικά, ενώ – όπως ανέφερε – δεν ρώτησε ούτε μία φορά για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Κατάθεση της πρώην συζύγου του 44χρονου Φορτισμένη ήταν και η κατάθεση της πρώην συζύγου του 44χρονου, η οποία ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος φρόντιζε το παιδί και δεν είχε δείξει κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί του. Η διαδικασία διεκόπη μετά από πολύωρη συνεδρίαση, με το δικαστήριο να ορίζει νέα δικάσιμο για τις 12 Μαΐου.