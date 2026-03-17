Δουλεμπόριο στο Ηράκλειο: Τέσσερις συλλήψεις σε χωριά της Μεσαράς – Ανάμεσα τους πατέρας και γιος!

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα εκτεταμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, με βασικό πεδίο δράσης τον νομό Ηρακλείου, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες. Τον συντονισμό των ενεργειών έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ηρακλείου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν ταυτόχρονες έρευνες σε διάφορες περιοχές.

Οι αρχές εξετάζουν τη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα οργανωμένο σύστημα εκμετάλλευσης εργατών, κυρίως υπηκόων Πακιστάν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες προσαγωγές, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν και συλλήψεις σε χωριά της περιοχής της Μεσαράς. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες του iraklionews.gr, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στον Δήμο Φαιστού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πατέρας και γιος, καθώς και δύο ακόμη πρόσωπα από άλλο χωριό της ίδιας περιοχής, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες που συνδέονται με σύσταση συμμορίας και δουλεμπόριο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε μια μεθοδευμένη πρακτική για να διευκολύνει την παρουσία των αλλοδαπών στη χώρα. Συγκεκριμένα, εμφανίζονταν εικονικοί εργοδότες στα σχετικά έγγραφα, γεγονός που επέτρεπε στους εργάτες να αποκτούν άδειες παραμονής και εργασίας. Στην πράξη, ωστόσο, οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνταν στις επιχειρήσεις που δηλώνονταν επίσημα. Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα μέλη του κυκλώματος διαχειρίζονταν οι ίδιοι το εργατικό δυναμικό, διαθέτοντας τους εργάτες σε διάφορες εργασίες ή επιχειρήσεις και παρακρατώντας σημαντικό μέρος από τα χρήματα που λάμβαναν ως αμοιβή. Η επιχείρηση της Αστυνομίας συνεχίζεται, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της υπόθεσης και τον ακριβή τρόπο δράσης του κυκλώματος αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ..