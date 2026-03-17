Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Πλατανιά:Συμμετοχή στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη που διεξάγεται την Μεγάλη Παρασκευή (10-04-2026), στη Δημοτική Κοινότητα Βουκολιών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συμμετοχή στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη που διεξάγεται την Μεγάλη Παρασκευή (10-04-2026), στη Δημοτική Κοινότητα Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να υποβάλλουν αιτήσεις έως την Μ. Τετάρτη 08-04-2026 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται στο διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι αναρτημένο στο παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι:
1. βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.
2. Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.
3. Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο
4. Άδεια χειροτέχνη -καλλιτέχνη

Η αίτηση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 Ν. 2690/1999) θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή το διαβατήριο κατά περίπτωση.
2. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

3. Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων)
4. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
5. Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

6. Πιστοποιητικό κατοχής ζώων που προορίζονται για μεταβίβαση οι κτηνοτρόφοι.
7. Δημοτική ενημερότητα (περί μη οφειλής στο Δήμο).
8. Παράβολο υπέρ του Δήμου για την αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

Tηλέφωνα επικοινωνίας:
Δημοτικό Κατ/μα Βουκολιών: τηλ: 28243-40012 , 6974928015

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ολοκλήρωση Διημερίδας Εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης...

0
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διημερίδας εκπαίδευσης...

Αρθρο Βασίλη Σκουντή για τις εκλογές συνέδρων...

0
Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΝΤΗ* Η «βαριά φανέλα» του ΠΑΣΟΚ και το μανιφέστο...

Προηγούμενο άρθρο
Ολοκλήρωση Διημερίδας Εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης στα Χανιά
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρεμιέρα σήμερα της Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη στο...

Μητσοτάκης: Δεν θα εμπλακούμε στρατιωτικά στη Μ.Ανατολή – Παράθυρο για fuel pass

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο συνέδριο «Greek Energy:...

Ολοκλήρωση Διημερίδας Εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διημερίδας εκπαίδευσης...

Ηράκλειο:Διευκρινίσεις για τον ΕΝΦΙΑ σεισμόπληκτων ακινήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
- Παράταση μη καταβολής ΕΝΦΙΑ για το 2026- Εντός...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST