Ολοκλήρωση Διημερίδας Εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης στα Χανιά

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διημερίδας εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας και προπαρασκευαστικών δράσεων της άσκησης «ΚΡΗΤΑΜΕ ’26», που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17 Μαρτίου 2026 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, υπό τη διοργάνωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Στα πλαίσια της δεύτερης ημέρας των εργασιών της Ημερίδας συμμετείχε ένα ευρύ φάσμα εκπροσώπων από την Περιφέρεια Κρήτης, τα Σώματα Ασφαλείας και την επιστημονική κοινότητα. Συγκεκριμένα, την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης Γεώργιος Τσαπάκος και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων Νικόλαος Καλογερής.

Σε δηλώσεις του, ο Γεώργιος Τσαπάκος υπογράμμισε ότι η διημερίδα δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά την έμπρακτη επιβεβαίωση της στενής και αγαστής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων Φορέων στον Τομέα της Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, ενώ τόνισε ότι η ενότητα των Φορέων, ο σχεδιασμός, η πρόληψη και η αποφασιστικότητα, είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που προάγουν την ασφάλεια των πολιτών και την ανθεκτικότητα του νησιού.

Από τα Σώματα Ασφαλείας συμμετείχαν ο Διοικητής ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κρήτης Αρχιπύραρχος Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και οι Διοικητές ΔΙ.ΠΥ.Ν. Χανίων και Ηρακλείου, Σταύρος Καλογιαννάκης και Παύλος Καπετανάκης αντίστοιχα. Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε επίσης ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων Γεώργιος-Ελευθέριος Σαρικάκης.

Στο επιστημονικό και υπηρεσιακό σκέλος συνέβαλαν ο Μετεωρολόγος και Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χανίων Μανώλης Λέκκας, η Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Π.Π. Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Πλουμίδη, και οι Προϊστάμενοι Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. Ρεθύμνης Νικόλαος Βότσογλου, Χανίων Ιωάννης Βερυκοκίδης,

Λασιθίου Μάριος Βδοκάκης και Ηρακλείου Γεωργία Σφακιανάκη. Παρευρέθηκε επίσης ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον Τομέα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χανίων Ιωάννης Μανούσακας. Την ακαδημαϊκή κοινότητα και εξειδικευμένους φορείς εκπροσώπησαν ο Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης και η Πασχαλιά Μαχαιρά από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης και η Άρτεμις Γαλάνη, στέλεχος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.