Εκδήλωση για την πρώτη έκδοση του Ερωτόκριτου του Βιτσέντζου Κορνάρου

Στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη όπου φυλάσσεται η έκδοση του 1713 τυπωμένη στη Βενετία.
Ένας από τους πιο σπουδαίους θησαυρούς της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στις 7 το απόγευμα.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του Ερωτόκριτου του Βιτσέντζου Κορνάρου, τυπωμένη στη Βενετία το 1713, που φυλάσσεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Η παρουσίαση θα γίνει από την Ειρήνη Σολομωνίδη, επικεφαλής βιβλιοθηκάριο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.
Πότε και πώς αποκτήθηκε και ποια η σημασία και αξία του; Από πότε χρονολογείται, πού εκδόθηκε, από ποιον οίκο και ποιος επιμελήθηκε το κείμενο; Αντιγράφηκε από συγκεκριμένο χειρόγραφο; Αν περιέχει σχέδια ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία, και οποιαδήποτε άλλη ενδιαφέρουσα βιβλιοθοικονομική πληροφορία.
Στην εκδήλωση με θέμα «Βιτσέντζου Κορνάρου Ερωτόκριτος: από το κείμενο, στην εικόνα, στον ήχο», θα γίνει επίσης η παρουσίαση του εικαστικού έργου «Το ψέμα της Αρετούσας», εμπνευσμένο από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου.
Η σημαντική αυτή έκδοση του Ερωτόκριτου, ενέπνευσε τη Δέσποινα Πανταζοπούλου να δημιουργήσει μια σειρά μικρογλυπτών σε ξύλο και μέταλλο από την ίδια τη δημιουργό τους, με λόγο και διαφάνειες (προβολή). Θα γίνει επεξήγηση του τίτλου του έργου και σύνδεσή του με τα σχετικά χωρία από τον Ερωτόκριτο, τα οποία ενέπνευσαν την εικαστικό στο έργο της. Τέλος, θα γίνει απόδοση αποσπασμάτων από τον Ερωτόκριτο.
Στέλιος Ψαρουδάκης: τραγούδι. Συνοδεύουν: Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, λαούτο και Γρηγόρης Ψαρουδάκης, βιολοντσέλο. Απαγγελία αποσπάσματος σε αγγλική μετάφραση («Ήκουσες τα μαντάτα;», Γ1355-1398). Απαγγελία και τραγούδι με συνοδεία οργάνων αποσπασμάτων από τον Ερωτόκριτο (επιμέλεια κειμένου Στυλιανός Αλεξίου 1986/1992), σχετικών με το «Δαχτυλίδι της Αρετούσας», θέμα το οποίο ενέπνευσε την εικαστικό στη δημιουργία του Δαχτυλιδιού και των άλλων γλυπτών που το πλαισιώνουν.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «ΑΦΗγήματα. Η ΑΦΗcollective στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη», που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ