Ηράκλειο: Θυελλώδεις άνεμοι ισοπέδωσαν το Karteros Beach Sport Center! – Δείτε εικόνες

Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες την Κρήτη, με τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε παράκτιες εγκαταστάσεις.
Ανάμεσα στα σημεία που επλήγησαν σοβαρά είναι και το Karteros Beach Sport Center, στην περιοχή του Καρτερού.
Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Νίκο Αντωνακάκη και, όπως ο ίδιος αναφέρει, τραβήχτηκαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, αποτυπώνουν την εικόνα πλήρους καταστροφής. Στις εικόνες διακρίνονται κατεστραμμένες τέντες, μεταλλικές κατασκευές που έχουν παρασυρθεί και εξοπλισμός που έχει υποστεί σοβαρές φθορές.
Οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα ισχυροί, με αποτέλεσμα να «ξηλώσουν» εγκαταστάσεις και να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στον χώρο αθλητικών δραστηριοτήτων, ο οποίος φιλοξενεί κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών.
Η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορα σημεία του νησιού, με πτώσεις δέντρων και φθορές σε υποδομές, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Οι εικόνες από τον Καρτερό καταγράφουν το μέγεθος της έντασης των φαινομένων και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι θυελλώδεις άνεμοι σε παράκτιες εγκαταστάσεις.