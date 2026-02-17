Αναζήτηση
Ηράκλειο:Εργασίες επισκευής της γέφυρας στην κάτω διάβαση του ΒΟΑΚ στο ύψος της επαρχιακής οδού Καρτερός-Επισκοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «επισκευή βλαβών στις γέφυρες του ΒΟΑΚ Π.Ε. Ηρακλείου-Ρεθύμνου» από αύριο Τετάρτη 18-02-2026 και ώρα 8:00 π.μ., θα ξεκινήσουν εργασίες επισκευής της γέφυρας στην κάτω διάβαση του ΒΟΑΚ στο ύψος της επαρχιακής οδού Καρτερός – Επισκοπή.

Οι εργασίες επισκευής της γέφυρας θα πραγματοποιηθούν σε δυο φάσεις. Κατά την Α’ φάση θα αποκλειστεί η δυτική λωρίδα της γέφυρας ενώ κατά τη Β’ φάση η ανατολική λωρίδα.

Τα οχήματα από Επισκοπή θα εκτρέπονται στο ύψος της γέφυρας διαμέσου του νότιου παράπλευρου του ΒΟΑΚ και θα επιλέγουν την επόμενη κάτω διάβαση (Γέφυρα ΤΟΜΠΡΟΥΚ – ΚΤΕΟ) προκειμένου να κατευθυνθούν προς Καρτερό / Ηράκλειο ή Αρίνα.
Παράλληλα τα οχήματα με κατεύθυνση από Καρτερό προς Επισκοπή θα συνεχίσουν να διέρχονται από την κάτω διάβαση και από το ρεύμα που θα μένει ανοικτό σε κάθε φάση.

Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν για διάστημα περίπου δύο εβδομάδων.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.

Ηράκλειο: Θυελλώδεις άνεμοι ισοπέδωσαν το Karteros Beach...

0
Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει τις...

Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026 :...

0
Σεμινάριο με θέμα τα παραδοσιακά γλυκά της Κρήτης διοργανώνει...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
