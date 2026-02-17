Αναζήτηση
Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026 : Σεμινάριο για τα παραδοσιακά γλυκά από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σεμινάριο με θέμα τα παραδοσιακά γλυκά της Κρήτης διοργανώνει η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης την ερχόμενη Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Εισηγήτρια στο σεμινάριο με τίτλο «Γλυκιά Κληρονομιά: Τα μυστικά των κρητικών γλυκών» θα είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Επισκοπής «ΕΡΓΑΝΗ», Σεβαστή Κρασανάκη, η οποία συγκαταλέγεται επίσης στους τέσσερις πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιφέρειας για το 2026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης (Λεωφόρος Ικάρου 75, Πόρος), στο Ηράκλειο.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2810 243572 (ώρες 09:00–13:00) και 6970 310294, καθώς και στο email info@chefsofcrete.gr.
Η δράση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης κι εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Ηράκλειο: Θυελλώδεις άνεμοι ισοπέδωσαν το Karteros Beach...

0
Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει τις...

Ηράκλειο:Εργασίες επισκευής της γέφυρας στην κάτω διάβαση...

0
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «επισκευή βλαβών στις γέφυρες...

