Ηράκλειο:Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έως το 2028 επεξεργάζεται και προωθεί ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έως το 2028 επεξεργάζεται και προωθεί ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. Συγκεκριμένα, στη Δημοτική Επιτροπή της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, εγκρίθηκε η Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και προωθείται για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

O Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό στάδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2024-2028 και διαμορφώνει το συνολικό αναπτυξιακό και οργανωτικό πλαίσιο του Δήμου για τη δημοτική περίοδο.

Την ευθύνη για την εκπόνηση του Σχεδίου έχει η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου (Δ.Ο.Ε.), η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 2945/16-10-2025 Απόφαση Δημάρχου, σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις του εθνικού και περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Μετά την απαραίτητη εσωτερική διαβούλευση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα τεθεί σε ανοιχτή διαβούλευση ώστε να «μπολιαστεί» με τη δυναμική και τις ανάγκες της κοινωνίας αφού αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την τοπική και οργανωτική ανάπτυξη του Δήμου, με έμφαση στις υποδομές, τις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Κύριος σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση τόσο της τοπικής όσο και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε πλήρη εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου. Το όραμα συνιστά μια συνοπτική διατύπωση της επιθυμητής μελλοντικής κατάστασης στον Δήμο για την τρέχουσα Δημοτική Περίοδο, ενώ η διαμόρφωση της στρατηγικής επιτυγχάνεται μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του παραπάνω οράματος.

Με την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, οι κάτοικοι του Δήμου, καθώς και οι δημοτικές υπηρεσίες, αποκτούν μια σαφή και τεκμηριωμένη εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και παραγωγικών συνιστωσών που διαμορφώνουν την ταυτότητα της περιοχής, καθώς και των επιχειρησιακών προκλήσεων που σχετίζονται με την αναπτυξιακή της πορεία.

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2024-2028 εστιάζει:

Στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Στη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των δημοτών

Στην περιβαλλοντική προστασία και ορθολογική διαχείριση πόρων

Στην κοινωνική συνοχή και στήριξη των ευάλωτων ομάδων

Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δήμου έναντι φυσικών κινδύνων

Στη διοικητική αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου δήλωσε:

«Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός έως το 2028 αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για το Δήμο μας. Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με πληθώρα προβλημάτων τόσο από τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού, όσο και από τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη φάση κατασκευής του Αεροδρομίου στο Καστέλλι, διαμορφώνουμε ένα σαφές και τεκμηριωμένο πλαίσιο δράσης για τα επόμενα χρόνια, με προτεραιότητα την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ο οδικός μας χάρτης μιας και βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και στις σύγχρονες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, από τη δημογραφική πίεση έως την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών του Δήμου».