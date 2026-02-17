Ηράκλειο : Εκδήλωση από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Ηλιαχτίδα, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στο Παιδί και στον Έφηβο.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ EΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ

με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου στο Παιδί και στον Έφηβο

στις 15 Φεβρουαρίου 2026

Για όλους εμάς στην Ηλιαχτίδα η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου στο παιδί και στον έφηβο, στις 15 Φεβρουαρίου, αποτελεί μέρα μνήμης και τιμής. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποφασίσαμε την ημέρα αυτή να οργανώσουμε μια μικρή συμβολική εκδήλωση στον Ξενώνα Φιλοξενίας που διατηρεί ο Σύλλογος στο Πα.Γ.Ν.Η. με την οικογένεια της Ηλιαχτίδας, γονείς, μέλη Δ.Σ. και Εθελοντικής Ομάδας, ανθρώπινο δυναμικό και με τους θεσμικούς μας συνεργάτες από το Πα.Γ.Ν.Η.

Στην εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος, ο Διοικητής του Πα.Γ.Ν.Η. κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης, οι βουλευτές Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης και κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης,, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου κ. Φιλαρέτη Χρονάκη – Δαφέρμου,

η Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας της 7ης ΥΠΕ κ. Γαρεδάκη Εύη και η Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Πα.Γ.Ν.Η. κ. Μαρίνα Τοράκη. Από την εφημερίδα “Πατρίς”, το παρόν έδωσε ο ιδιοκτήτης της κ. Κώστας Ξυλούρης. Στον σύντομο χαιρετισμό τους όλοι εξήραν το έργο της Ηλιαχτίδας και την ουσιαστική προσφορά που προσφέρει πάντοτε με διακριτικότητα και σεβασμό, όλα αυτά τα χρόνια και δήλωσαν την αμέριστη έμπρακτη στήριξη τους στο έργο και τους σκοπούς του Συλλόγου.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κα Μαρία Ευστρατίου ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους αυτή τη συμβολική ημέρα, τους θεσμικούς μας συνεργάτες και τους λειτουργούς υγείας για το έργο και για τη συμβολή τους στον σκοπό του Συλλόγου μας, τους εθελοντές για την ανιδιοτελή ανεκτίμητη προσφορά τους και βεβαίως, τις οικογένειες που μας επιτρέπουν να είμαστε συνοδοιπόροι τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουν.

Όπως τόνισε: “ Η 15η Φεβρουαρίου δεν είναι απλώς μία ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και, πάνω απ’ όλα, ελπίδας. Μας υπενθυμίζει τον αγώνα που δίνουν καθημερινά παιδιά και έφηβοι με απίστευτο θάρρος, αλλά και τις οικογένειές τους που στέκονται δίπλα τους με δύναμη και πίστη”. Παράλληλα είναι μία ημέρα που μας καλεί όλους σε δράση.

Κι αυτό το αποδεικνύουν τα 34 έτη της απρόσκοπτης λειτουργίας μας. Καθημερινά παραμένουμε στην πρώτη γραμμή, αφουγκραζόμαστε και καλύπτουμε τις ανάγκες των ωφελουμένων μας, αναζητούμε τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και των παροχών μας, διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, συμμετέχουμε σε δράσεις που προάγουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Επίσης πρόσθεσε, ότι η “Ηλιαχτίδα” ως μέλος στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ( ΕΛΛΟΚ ), στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας και στην Ένωση Σπάνιων Ασθενών, συμβάλλει στη διεκδίκηση θεσμικών αλλαγών που

αφορούν στην ισότιμη πρόσβαση και στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας αλλά και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας των παιδιών.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με το κόψιμο της πίτας του Συλλόγου, την οποία ευλόγησε ο ιερέας του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά του Πα.Γ.Ν.Η. πατήρ Μιχαήλ Πίσαρης, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που μας τίμησε και φέτος.

Η βραδιά έκλεισε με την απελευθέρωση 34 μπαλονιών στον ουρανό, όσα και τα χρόνια προσφοράς της “Ηλιαχτίδας” – μία σιωπηλή υπόσχεση αγάπης και ελπίδας για τα παιδιά που αγωνίζονται, τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες υγείας και ένα φωτεινό αντίο στα παιδιά που θα ζουν για πάντα στις καρδιές μας.

Ήταν μια όμορφη και ουσιαστική εκδήλωση, αναδεικνύοντας το πολύπλευρο έργο του Συλλόγου και την αφοσίωση των μελών του στην προώθηση των σκοπών και των δράσεων του.

Συνεχίζοντας τις δράσεις μας και καθώς η Παγκόσμια Ημέρα αποτελεί μια υπενθύμιση για το πώς όλοι μας μπορούμε να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια, ως δότες μυελού των οστών, την Παρασκευή 20/02/2026, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργανώνουμε δράση ενημέρωσης για το μυελό των οστών και εγγραφή νέων εθελοντών -δοτών. (https://www.facebook.com/photo?fbid=1328371592665247&set=a.621855309983549).

Στον αγώνα αγάπης, προσφοράς κι ελπίδας

της Ηλιαχτίδας

σας καλούμε όλους να συστρατευθείτε μαζί μας.

Μαζί φωτίζουμε τις ζωές των παιδιών!