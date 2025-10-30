ΕΚΚΛΗΣΙΑΚΡΗΤΗ

Εκλογή νέου Μητροπολίτη: στο παρά πέντε δεν υπάρχει σύγκλιση, «ρευστή» η όλη διαδικασία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οριστικό «όχι» από τον αρχιμανδρίτη Παρθένιο Καλυβιανάκη.

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, επιβεβαιώνεται ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο ρευστή διαδικασία εκλογής τουλάχιστον από το 1975 (!). Λίγες ώρες πριν την καθορισμένη Σύνοδο, δεν φέρεται να υπάρχει σύγκλιση στο πρόσωπο που θα οδηγήσει τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου την επόμενη ημέρα.

Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr είναι μία εκλογή-θρίλερ, που «παίζεται» μέχρι τέλους. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα πρόσωπα που εμφανιζόταν στους τέσσερις επικρατέστερους υποψήφιους, ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης, αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλυβιανάκης επέμεινε τελικά με σθένος στην άρνηση του να τεθεί υποψήφιος. Το οριστικό «όχι» ειπώθηκε οριστικά και ξεκάθαρα και πλέον βγαίνει εκτός κάδρου.

«Διαφαίνεται να υπάρχει αδιέξοδο» τόνισαν εκκλησιαστικές πηγές στο Cretalive.gr υπό την έννοια ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει σύγκλιση σε μία ξεκάθαρη επιλογή. «Αν τελικά δεν βρεθεί λύση έστω και την ύστατη στιγμή, την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να πάμε ακόμα και σε ολιγοήμερη αναβολή ή διακοπή προκειμένου να κερδηθεί χρόνος ώστε να επιτευχθεί συναίνεση. Όποιος πει ότι ξέρει, ψεύδεται. Δεν ξέρει κανείς τι μέλλει γενέσθαι μέχρι τώρα».

Το να ματαιωθεί η Σύνοδος με την αποχώρηση τεσσάρων Ιεραρχών, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, όμως αν ζορίσουν τα πράγματα, ακόμα και αυτό είναι δυνατόν να συμβεί, ως έσχατη λύση, προκειμένου να «αγοράσουν» εύσχημα και νόμιμα χρόνο. Από την άλλη, λένε, μία Σύνοδος μπορεί και να διαρκέσει ημέρες καθώς είναι πολλά τα θέματα συζήτησης.

Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής, το βέβαιο είναι ότι οι διεργασίες και οι συζητήσεις είναι πυρετώδεις, εξετάζονται μία προς μία οι επικρατέστερες υποψηφιότητες, αναλύονται τα συν και τα πλην, αν υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα και «αγκάθια» με φόντο πάντα το προφίλ της κάθε μίας και τους συσχετισμούς εντός και εκτός Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου.

Στις επικρατέστερες υποψηφιότητες συγκαταλέγονται

ο Επίσκοπος Κνωσού, Μεθόδιος Βερνιδάκης

ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης

ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την...

0
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη!...

0
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την...

0
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη!...

0
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Βραδιά αγάπης και προσφοράς για τον Άγγελο
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Φόδελε!
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την ιατρική επιστήμη για την ευθανασία

ΠΚ team ΠΚ team -
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Οι λόγοι που νιώθεις κούραση, ενώ τρως σωστά και υγιεινά

ΠΚ team ΠΚ team -
Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή κάποιες φορές ίσως δεν...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη! Ακολουθούν Ίμπιζα, Μπαχάμες , Σεϋχέλλες και Μαυρίκιος

ΠΚ team ΠΚ team -
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...

Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Φόδελε!

ΠΚ team ΠΚ team -
Άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό - Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Πτώμα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST