Εκλογή νέου Μητροπολίτη: στο παρά πέντε δεν υπάρχει σύγκλιση, «ρευστή» η όλη διαδικασία

Οριστικό «όχι» από τον αρχιμανδρίτη Παρθένιο Καλυβιανάκη.
Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, επιβεβαιώνεται ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο ρευστή διαδικασία εκλογής τουλάχιστον από το 1975 (!). Λίγες ώρες πριν την καθορισμένη Σύνοδο, δεν φέρεται να υπάρχει σύγκλιση στο πρόσωπο που θα οδηγήσει τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου την επόμενη ημέρα.
Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr είναι μία εκλογή-θρίλερ, που «παίζεται» μέχρι τέλους. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα πρόσωπα που εμφανιζόταν στους τέσσερις επικρατέστερους υποψήφιους, ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης, αρχιμανδρίτης Παρθένιος Καλυβιανάκης επέμεινε τελικά με σθένος στην άρνηση του να τεθεί υποψήφιος. Το οριστικό «όχι» ειπώθηκε οριστικά και ξεκάθαρα και πλέον βγαίνει εκτός κάδρου.
«Διαφαίνεται να υπάρχει αδιέξοδο» τόνισαν εκκλησιαστικές πηγές στο Cretalive.gr υπό την έννοια ότι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει σύγκλιση σε μία ξεκάθαρη επιλογή. «Αν τελικά δεν βρεθεί λύση έστω και την ύστατη στιγμή, την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να πάμε ακόμα και σε ολιγοήμερη αναβολή ή διακοπή προκειμένου να κερδηθεί χρόνος ώστε να επιτευχθεί συναίνεση. Όποιος πει ότι ξέρει, ψεύδεται. Δεν ξέρει κανείς τι μέλλει γενέσθαι μέχρι τώρα».
Το να ματαιωθεί η Σύνοδος με την αποχώρηση τεσσάρων Ιεραρχών, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, όμως αν ζορίσουν τα πράγματα, ακόμα και αυτό είναι δυνατόν να συμβεί, ως έσχατη λύση, προκειμένου να «αγοράσουν» εύσχημα και νόμιμα χρόνο. Από την άλλη, λένε, μία Σύνοδος μπορεί και να διαρκέσει ημέρες καθώς είναι πολλά τα θέματα συζήτησης.
Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής, το βέβαιο είναι ότι οι διεργασίες και οι συζητήσεις είναι πυρετώδεις, εξετάζονται μία προς μία οι επικρατέστερες υποψηφιότητες, αναλύονται τα συν και τα πλην, αν υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα και «αγκάθια» με φόντο πάντα το προφίλ της κάθε μίας και τους συσχετισμούς εντός και εκτός Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου.
Στις επικρατέστερες υποψηφιότητες συγκαταλέγονται
– ο Επίσκοπος Κνωσού, Μεθόδιος Βερνιδάκης
– ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης
– ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου
