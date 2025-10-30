ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Φόδελε!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό – Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντόπισε το απόγευμα της Πέμπτης εκμισθωτής σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου, στο νομό Ηρακλείου.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές που έσπευσαν επί τόπου για τη περισυλλογή της σορού η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό τμήμα του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Σημειώνεται ότι από τις λιμενικές αρχές εστάλη σήμα ενημέρωσης τόσο στα νησιά των Κυκλάδων, όσο και στον Πειραιά, αφού σε επίπεδο Κρήτης δεν υπάρχει ενεργή αναζήτηση που να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του πτώματος.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και εξετάζονται.

*εικόνα αρχείου

 

Cretalive

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την...

0
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη!...

0
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την...

0
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη!...

0
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...
Προηγούμενο άρθρο
Εκλογή νέου Μητροπολίτη: στο παρά πέντε δεν υπάρχει σύγκλιση, «ρευστή» η όλη διαδικασία
Επόμενο άρθρο
Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη! Ακολουθούν Ίμπιζα, Μπαχάμες , Σεϋχέλλες και Μαυρίκιος
ΠΚ team
ΠΚ team
