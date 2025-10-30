Ηράκλειο:Βραδιά αγάπης και προσφοράς για τον Άγγελο

Κάποιες φορές στη ζωή, χρειάζεται λίγη παραπάνω δύναμη για να σταθείς όρθιος.

Μα όταν γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε σένα, όλα γίνονται πιο εύκολα, πιο φωτεινά.

Στις 8 Δεκεμβρίου, στις Αναδρομές στις Αρχάνες, φίλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν σκοπό που σημαίνει πολλά για μένα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον Μιχάλη Ι. Κουνάλη, που στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει όλη αυτή η προσπάθεια, και στον Γιώργο Δασκαλάκη, που με την αφοσίωση και την ενεργή του στήριξη έκανε αυτή την εκδήλωση πραγματικότητα. 🙏

Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετέχουν, συνεργάζονται και στηρίζουν αυτή τη βραδιά με αγάπη, προσφορά και χαμόγελο.

Σας περιμένω εκεί — να περάσουμε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και ελπίδα. 💛

🎟️ Τιμή Εισόδου: 20€

📍 Αναδρομές, Αρχάνες – Ώρα 20:30