Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Συναυλία Cretan Winds Project

Tο Cretan Winds Project παρουσιάζει μουσικές από διάφορες παραδόσεις της Ελλάδας με ιδιαίτερη εστίαση στα μουσικά ιδιώματα της Κρήτης. Οι μουσικοί που το απαρτίζουν, o Γιώργος Ζαχαριουδάκης, η Μαρία Λούκα και ο Βαγγέλης Τσαγκαράκης, μεταφράζουν με τον δικό τους τρόπο το παραδοσιακό υλικό προσπαθώντας να ανανεώσουν το παλιό, να το εμπλουτίσουν, και δημιουργικά να το εντάξουν στο σήμερα.

Μια μουσική βραδιά με πολύ κέφι, χορούς και σκοπούς από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα όργανα και συγκίνηση!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα Έναρξης: 21:00. Είσοδος: 8€ /άτομο. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137.

Ξενάγηση στην ατομική έκθεση της γλύπτριας Βίκυς Καμένου με τίτλο «Γη-Γυναίκα». Ανοικτή ξενάγηση κοινού από τη δημιουργό και την επιμελήτρια. Και τι (μας) κάνει η τέχνη; Συνομιλία της δημιουργού με την ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Συντονισμός/Εμψύχωση: Αγγελική Ζαχαράτου, εκπαιδευτικός, θεατρολόγος, πολιτιστική διαχειρίστρια.

Πολυχώρος – Γκαλέρι Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8). Ώρα έναρξης ξενάγησης: 18:00 . Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου – Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Βατικιώτη ΟΥΚΡΑΝΙA – TO ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΝΟ. Οι εκδόσεις Τόπος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Βατικιώτη «ΟΥΚΡΑΝΙA – TO ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΝΟ» Ακόμα κι αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να εφευρεθεί. Θα μιλήσουν: Γιώργος Σαχίνης (δημοσιογράφος), Αριστομένης Συγγελάκης (διδάκτωρ ΕΚΠΑ, συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα) και ο συγγραφέας

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα Έναρξης: 11:30 .Είσοδος Ελεύθερη . Περισσότερες πληροφορίες 2810301137

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: «Διγενής Ακρίτας» του Ανδρέα Καρκαβίτσα με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Πρόκειται για μία δράση που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή μικρά και μεγάλα παιδιά με αριστουργήματα της παγκόσμιας γραμματείας.

Μυθιστορήματα, έπη, δραματική ποίηση, λιμπρέτα, ακόμα και κόμικς προσεγγίζονται φιλολογικά από την Ευαγγελία Ορφανουδάκη, αλλά αποδίδονται δραματοποιημένα επί σκηνής. Με αφήγηση προφορικού λόγου και επιτόπια παιχνίδια ρόλων από το κοινό. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια!

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης:18:00

Είσοδος: 8€ / άτομο – Ισχύουν ομαδικά εισιτήρια. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Ξενάγηση στην ατομική έκθεση της γλύπτριας Βίκυς Καμένου με τίτλο «Γη-Γυναίκα». Ανοικτή ξενάγηση κοινού από την δημιουργό και την επιμελήτρια.

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου(Χρυσοστόμου 8). Ώρα έναρξης ξενάγησης: 20:00. Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου – Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube

On line πρεμιέρα: Συναυλία Σταύρου Ξαρχάκου. Ερμηνεύουν ο Δημήτρης Μπάσης και η Ηρώ Σαΐα. Η συναυλία έναρξης του 1ου Φεστιβάλ των Τειχών θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, σε ένα πρόγραμμα με αγαπημένα του τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει: Ήτανε μια φορά, Το δίχτυ, Καίγομαι, Πώς να σωπάσω μέσα μου, Μάτια μπλε, Χάθηκε το φεγγάρι, Με τι καρδιά, Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, Ένα πρωινό, Γεια σου χαρά σου Βενετιά, Νυν και Αεί και πολλές ακόμα πασίγνωστες συνθέσεις του που τραγουδάμε καθημερινά και έχουν γεμίσει μουσική τις στιγμές της ζωής μας.

Η online πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/mvYuk5wXGHI και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Οι εκδόσεις Διόπτρα και το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης διοργανώνουν την παρουσίαση βιβλίου του Άγγελου Λεβέντη, ψυχοθεραπευτή CSW, M.Ed. «Η επτασφράγιστη βιβλιοθήκη». Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν οι: Εύη Λεβέντη Ψυχολόγος(ε) – ψυχοθεραπεύτρια -τραυματοθεραπεύτρια, Μ.Ed. Νίκος Μαλτεζάκης, Social Media Marketer, ραδιοφωνικός παραγωγός.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ανδριανή Αγγελιδάκη, δημοσιογράφος. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διασκευάσει και θα δραματοποιήσει η Νικολέτα Δάφνου, ηθοποιός – θεατρολόγος -Master of Arts «Θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές»

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 19:30. Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025

Ξενάγηση στην ατομική έκθεση της γλύπτριας Βίκυς Καμένου με τίτλο «Γη-Γυναίκα». Ανοικτή ξενάγηση κοινού από την δημιουργό και την επιμελήτρια.

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου(Χρυσοστόμου 8). Ώρα έναρξης ξενάγησης: 18:00

Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου – Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

Οι εκδόσεις Key Books και το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης διοργανώνουν την παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Κανταρτζή «Επένδυσε τώρα, μ’ ευχαριστείς μετά». Η καλύτερη στιγμή να ξεκινήσεις να επενδύεις ήταν πριν από 25 χρόνια. Η δεύτερη καλύτερη είναι πάντα σήμερα. Άσε κάτω το κινητό και ξεκίνα να διαβάζεις το βιβλίο.

Τι περιμένεις; Τόσα χρόνια σου λένε να δουλεύεις να αποταμιεύεις και «όλα θα πάνε καλά». Πήγαν; Η απάντηση είναι προφανώς και όχι. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά, που έχουν άγχος για το αύριο, που νιώθουν ότι «δεν τους φτάνουν τα λεφτά» κι ας προσπαθούν. Γράφτηκε και για εκείνουν που ψάχνουν πώς να επενδύσουν σωστά τα χρήματά τους.

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 19:00. Είσοδος ελεύθερη

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Έκθεση ζωγραφικής: Αριστόδημος Παπαδάκης

Έργα ζωγραφικής του Αριστόδημου θα φιλοξενηθούν στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Τρίτη 21 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης.

Από τα «Μάταλα», έργο του 1970, ως τα «Εισόδια της Θεοτόκου» του 2023 και τα «Σπίτια στην Κρήτη» η έκθεση αυτή αποτυπώνει με ενάργεια την καλλιτεχνική πορεία του ζωγράφου, που τον έχει καταξιώσει πανελλαδικά και διεθνώς. Λάτρης της λαϊκής σοφίας και των παραδόσεων του τόπου μας, συνδιαλεγόμενος με τον δάσκαλό του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Νίκο Νικολάου, κι άλλους καλλιτέχνες, στη «Δεξαμενή» της Αίγινας έχει πετύχει να συνδυάσει μοναδικά στοιχεία της παράδοσής μας με την απόλυτη έκφραση του σπουδαγμένου καλλιτέχνη.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης

Διάρκεια έκθεσης: Τρίτη 21 Οκτωβρίου – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.

 Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος)

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανοίγει τις πύλες της για το κοινό του Ηρακλείου το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 19:00, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 – Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.

Ατομική έκθεση της γλύπτριας Βίκυς Καμένου με τίτλο «Γη-Γυναίκα»

«Γη-Γυναίκα», είναι ο τίτλος της ατομικής έκθεσης της Βίκυς Καμένου, που θα παρουσιαστεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στην οδό Χρυσοστόμου 8 από τις 24/10/202 έως τις 14/11/2025 στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η ιστορικός τέχνης Ελένη Σαπουντζή.

Πολυχώρος – Γκαλέρι Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου(Χρυσοστόμου 8)

Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου – Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.

