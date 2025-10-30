ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο, 24-26 Οκτωβρίου 2025)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έλαβε χώρα στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, στο Ρέθυμνο από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενίσχυση ενός ζωντανού και δημιουργικού επιστημονικού διαλόγου και η προώθηση της ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε ερευνητές από όλο τον κόσμο. Νέες και νέοι επιστήμονες παρουσίασαν πρωτότυπες εργασίες, που ανέδειξαν τόσο καινοτόμες ερευνητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες θεματικές, όσο και διαχρονικά ζητήματα της φιλολογικής έρευνας.

Οι ανακοινώσεις τους κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που εκτείνονταν από τον 16ο έως και τον 21ο αιώνα, αναδεικνύοντας τη συνέχεια και την ανανέωση της Νεοελληνικής Φιλολογίας ως πεδίου έρευνας, αλλά και ως ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ανάμεσα στα θέματα που προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η ψυχική νόσος και το τραύμα, το φύλο, το σώμα και η σεξουαλικότητα, αλλά και η χρήση ψηφιακών εργαλείων και υπολογιστικών μεθόδων, οικολογικές προσεγγίσεις, ο τουρισμός και η ταξιδιωτική εμπειρία στη λογοτεχνία και στον τύπο.

Παράλληλα, η κινεζική μετάφραση του έργου του Καζαντζάκη, όπως και η ανάδειξη κειμένων και θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας πρόβαλαν τον διεθνή χαρακτήρα της Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Η παρουσία συνέδρων από πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας, καθώς και από τα πανεπιστήμια του Μπέρμιγχαμ, του Βερολίνου, του Βουκουρεστίου και της Κύπρου επιβεβαίωσε τη διεθνή απήχηση του επιστημονικού πεδίου της Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Παράλληλα, το συνέδριο ανέδειξε την ενεργό συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εκτενή δίκτυα έρευνας και συνεργασίας στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
