Έκρηξη 33,3% στις προκρατήσεις για το 2026, +19,2% στον τζίρο : Οι προορισμοί που ξεχωρίζουν Ισχυρή ζήτηση και για την εορταστική περίοδο

+33,3% στις προκρατήσεις και +19,2% στον τζίρο για το 2026

Κως, Πάρος και Κρήτη πρωταθλήτριες στην αύξηση προκρατήσεων

Μείωση για Σαντορίνη, Μύκονο, Ζάκυνθο και Ρόδο

Μεγάλη ενίσχυση της ζήτησης για Αθήνα (+24%) και Θεσσαλονίκη (+67,7%)

Άλμα τζίρου για την εορταστική περίοδο του 2025, με την Αράχωβα να πρωταγωνιστεί

Ισχυρή άνοδο σημειώνουν οι απευθείας online ξενοδοχειακές κρατήσεις στην Ελλάδα για το 2026, σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία προκρατήσεων έως τα τέλη Οκτωβρίου που συγκέντρωσε και ανέλυσε η εταιρεία Nelios, και αφορούν τις απευθείας κρατήσεις μεμονωμένων ταξιδιωτών στις ιστοσελίδες των Ελληνικών ξενοδοχείων.

Η ανάλυση της Nelios έδειξε ότι οι προκρατήσεις για το 2026 είναι αυξημένες κατά 33,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ και ο τζίρος εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 19,2%.

Η δυναμική των μεμονωμένων ταξιδιωτών αποτυπώνεται σχεδόν σε όλους τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εξαίρεση τις μικρές – αλλά εξαιρετικά πιθανό να ανατραπούν στην πορεία- απώλειες, συγκριτικά με πέρυσι, που καταγράφονται για τη Ζάκυνθο, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, προμηνύοντας μια σεζόν με ιδιαίτερα υψηλή τουριστική ζήτηση για την Ελλάδα.

Κως, Πάρος και Κρήτη οδηγούν την κούρσα

Στην νησιωτική Ελλάδα, η Κρήτη κυριαρχεί σε ποσοστά ανόδου καθώς παρουσιάζει αυξήσεις κατά 117,5% και 164,66% σε προκρατήσεις και τζίρο, αντίστοιχα. Ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με τις προκρατήσεις να είναι αυξημένες κατά 58,2% και το τζίρο να είναι ενισχυμένος κατά 129,5% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι Κυκλάδες, λόγω της μεικτής εικόνας που παρουσιάζουν, σημειώνουν άνοδο προκρατήσεων της τάξης του 20% και μείωση του τζίρου κατά 7,2%, ενώ τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε θετικό έδαφος, με αυξήσεις 1,7% και 5,1% αντίστοιχα.

Πρωταγωνιστές της ανόδου είναι η Κως, η οποία παρουσιάζει την ισχυρότερη επίδοση προκρατήσεων πανελλαδικά με άλμα 170% με αύξηση τζίρου 132,5% και η Πάρος που ενισχύεται εντυπωσιακά στην εικόνα των προκρατήσεων κατά 139,5% και του τζίρου κατά 47,2% σε τζίρο.

Με πολύ θετικό βηματισμό φαίνεται να ξεκινά το 2026 και για την Κέρκυρα. Το νησί των Φαιάκων συγκεντρώνει αυξήσεις 69% στις προκρατήσεις και 146% στο τζίρο των online ξενοδοχειακών κρατήσεων.

Μικτή η εικόνα στις Κυκλάδες

Αντίθετα, μικτή είναι η εικόνα στις Κυκλάδες, όπου με εξαίρεση την Πάρο, παρατηρούνται απώλειες στα δύο πιο εμβληματικά νησιά για τον Ελληνικό τουρισμό. Η Σαντορίνη και η Μύκονος παρουσιάζουν υποχώρηση στον τζίρο, -7,4% και -19% αντίστοιχα, με τη Σαντορίνη να σημειώνει μικρή μείωση και στις προκρατήσεις, της τάξης του 1,1%, αλλά με τη Μύκονο να ενισχύεται κατά 15,1% συγκριτικά με πέρυσι.

Πτωτική τάση εμφανίζουν επίσης η Ζάκυνθος (-7,1% στις προκρατήσεις και οριακή μείωση τζίρου) και η Ρόδος (-3,2% και οριακή μείωση αντίστοιχα), γεγονός που αντανακλά τις διαφοροποιήσεις στην πρώιμη ζήτηση για ώριμους προορισμούς που ενδεχομένως οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στην επικράτηση, σε αυτούς, της τάσης για κρατήσεις με μικρότερο «χρονικό παράθυρο».

Ισχυρή ζήτηση για Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, προβάδισμα ανόδου έχει η Θεσσαλονίκη, για τα ξενοδοχεία της οποίας σημειώνεται αύξηση προκρατήσεων κατά 67,7%, με το τζίρο να είναι αυξημένος κατά 56,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η Αθήνα παρουσιάζει αύξηση προκρατήσεων 24% και τζίρου 29,22%.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, η Πάργα σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση προκρατήσεων της τάξης του 83,8% με τους τζίρους να είναι ενισχυμένοι κατά 56%, ενώ η Πελοπόννησος δίνει επίσης ισχυρό στίγμα για ένα καλό 2026, με αύξηση 63,8% στις προκρατήσεις και 67,8% στους τζίρους.

Ισχυρή ζήτηση και για τις γιορτές του 2025 – Πρωταθλήτρια η Αράχωβα

Μεγάλη δυναμική αναπτύσσουν οι online ξενοδοχειακές κρατήσεις και για την επερχόμενη εορταστική περίοδο του 2025 στους ελληνικούς προορισμούς. Η ζήτηση είναι ενισχυμένη σε σχέση με πέρυσι, με αύξηση των κρατήσεων κατά 19,3% και με ακόμα μεγαλύτερη στον τζίρο (+32,5%).

Η Αράχωβα, καθιερωμένος χειμερινός προορισμός, ξεχωρίζει με άλμα κρατήσεων (137,5%) και τζίρου (161%), ενώ ακολουθεί το Μέτσοβο με αύξηση κρατήσεων 14,3% και σημαντική ενίσχυση του τζίρου (66,4%).

Οι μεγάλοι αστικοί προορισμοί που παραδοσιακά συγκεντρώνουν υψηλό ενδιαφέρον για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, είναι επίσης ενισχυμένοι σε σχέση με πέρυσι. Για την Αθήνα παρατηρείται αύξηση κρατήσεων της τάξης του 16,4% με αύξηση τζίρου 32,4% και για τη Θεσσαλονίκη οι αυξήσεις διαμορφώνονται σε +22,5% και 24,5% αντίστοιχα.

Τέλος, η Πελοπόννησος, αν και ενισχυμένη σε τζίρους (+16%) εμφανίζει μείωση κρατήσεων κατά 5,5%.

Ο CEO της Nelios, κ. Δημήτρης Σερίφης, σχολιάζοντας τα ευρήματα της ανάλυσης, δήλωσε: «Παρατηρούμε ότι οι διεθνείς ταξιδιώτες εμφανίζουν πλέον πολύ υψηλή ευαισθησία στις τιμές και αυτό τους οδηγεί στο να στρέφονται συστηματικά στις early booking προσφορές. Η ισχυρή άνοδος των προκρατήσεων για το 2026 αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά: η διάθεση για ταξίδια είναι υψηλή αλλά πολλοί κάνουν κρατήσεις από νωρίς προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες χαμηλών τιμών που προσφέρουν οι προκρατήσεις.

Η τάση αυτή διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για το 2026, τόσο για τα νησιά που καταγράφουν εντυπωσιακή ανάπτυξη όσο και για τους ηπειρωτικούς προορισμούς που το 2026 ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους στον Ελληνικό τουρισμό».

Η Digital Business Optimization Expert της Nelios, κα. Εμμανουέλα Κουκά δήλωσε: «Η έντονη αύξηση που καταγράφουμε στις προκρατήσεις θυμίζουν το μοτίβο της ζήτησης για το 2025, όπου οι προκρατήσεις ήταν ικανοποιητικές, ακολούθησε σχετική παύση των κρατήσεων και τελικά ένα ισχυρό κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι ταξιδιώτες λειτουργούν πλέον με έντονο “price sensitivity” και οι προσφορές διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό των προκρατήσεων για τη νέα σεζόν».ksdhttps://money-tourism.gr/