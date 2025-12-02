Έκλεισε το ραντεβού των κτηνοτρόφων της Κρήτης με Χατζηδάκη λίγο πριν το παγκρήτιο συλλαλητήριο

Επταμελής αντιπροσωπεία της παγκρήτια συντονιστικής με τη συμμετοχή δημάρχων και βουλευτών αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα.
Σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί μια λύση στα καυτά πρόβληματα του κτηνοτροφικου κόσμου της Κρήτης κι ενώ έχει αποφασιστεί παγκρήτιο συλλαλητήριο την ερχόμενη Δευτέρα, όπως έγραψε το Cretalive, την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνει ένα ακόμη ραντεβού με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη.
Επταμελής αντιπροσωπεία της παγκρήτια συντονιστικής με τη συμμετοχή δημάρχων και βουλευτών αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχουν μια ακόμη συνάντηση.
Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, Βασίλης Μανουράς δήλωσε στο Cretalive πάντως ότι το συλλαλητήριο θα γίνει κανονικά. Τόνισε δε ότι η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία εκφράζοντας σαφώς την αντίθεση του με τη συνάντηση αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Cretalive