ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για το προσκύνημα στην Ι.Μ. Μυριοκεφάλων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ»

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για το προσκύνημα στην Ι.Μ. Μυριοκεφάλων

Ενόψει της εορτής της Γενέσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου εορτάζει η Ιερά Μονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας Μυριοκεφάλων, η Εταιρεία «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ανακοινώνει τα παρακάτω έκτακτα δρομολόγια για τη διευκόλυνση των προσκυνητών κατά την παραμονή και ανήμερα της Χάρης Της.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 (Παραμονή εορτής)
Αναχώρηση από Ρέθυμνο προς Μυριοκέφαλα: 08:00, 11:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Αναχώρηση από Χανιά προς Μυριοκέφαλα: 17:30
…/////…/////…
Επιστροφή από Μυριοκέφαλα προς Ρέθυμνο: 10:30, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Επιστροφή από Μυριοκέφαλα προς Χανιά: 22:30
…/////…/////…
ΔΕΥΤΕΡΑ 8-9-2025 (Ημέρα εορτής)
Αναχώρηση από Ρέθυμνο προς Μυριοκέφαλα: 06:00, 08:00, 14:15
Επιστροφή από Μυριοκέφαλα προς Ρέθυμνο: 06:50, 11:30, 15:00

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι...

0
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Συνεργασία Δημάρχου Ρεθύμνης/ Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης Γ....

0
Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την παραβατικότητα στην Κρήτη...

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι...

0
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Συνεργασία Δημάρχου Ρεθύμνης/ Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης Γ....

0
Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την παραβατικότητα στην Κρήτη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνεργασία Δημάρχου Ρεθύμνης/ Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης Γ. Μαρινάκη με τον συγγραφέα Δρ Γ. Παπακωνσταντή με αφορμή το βιβλίο του “Από την Παράδοση στην Παράβαση”.
Επόμενο άρθρο
Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST