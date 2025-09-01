ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ»

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για το προσκύνημα στην Ι.Μ. Μυριοκεφάλων

Ενόψει της εορτής της Γενέσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου εορτάζει η Ιερά Μονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας Μυριοκεφάλων, η Εταιρεία «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ανακοινώνει τα παρακάτω έκτακτα δρομολόγια για τη διευκόλυνση των προσκυνητών κατά την παραμονή και ανήμερα της Χάρης Της.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7-9-2025 (Παραμονή εορτής)

Αναχώρηση από Ρέθυμνο προς Μυριοκέφαλα: 08:00, 11:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30

Αναχώρηση από Χανιά προς Μυριοκέφαλα: 17:30

…/////…/////…

Επιστροφή από Μυριοκέφαλα προς Ρέθυμνο: 10:30, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

Επιστροφή από Μυριοκέφαλα προς Χανιά: 22:30

…/////…/////…

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-9-2025 (Ημέρα εορτής)

Αναχώρηση από Ρέθυμνο προς Μυριοκέφαλα: 06:00, 08:00, 14:15

Επιστροφή από Μυριοκέφαλα προς Ρέθυμνο: 06:50, 11:30, 15:00

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.