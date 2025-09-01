ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεργασία Δημάρχου Ρεθύμνης/ Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης Γ. Μαρινάκη με τον συγγραφέα Δρ Γ. Παπακωνσταντή με αφορμή το βιβλίο του “Από την Παράδοση στην Παράβαση”.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την παραβατικότητα στην Κρήτη και τη σύνδεσή της με την παράδοση, προκάλεσε η επίσκεψη του Ρεθύμνιου συγγραφέα- πρώην Ανώτατου Αξιωματούχου ΕΛ.ΑΣ & Δρ Παντείου Παν/μίου Γιώργου Παπακωνσταντή στον Δήμαρχο Ρεθύμνης & Πρόεδρο ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιώργη Μαρινάκη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο κ. Παπακωνσταντής δώρισε στον Δήμαρχο τη 2η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου του «Από την Παράδοση στην Παράβαση», το οποίο, όπως προέκυψε από τη σημερινή τους συνεργασία, θα παρουσιαστεί στο Ρέθυμνο στις 15 Οκτωβρίου 2025, στο «Σπίτι Πολιτισμού».

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά τον συγγραφέα για το βιβλίο, την αρχική έκδοση του οποίου- όπως υπενθύμισε- είχε τη χαρά να παρουσιάσει προσωπικά το 2008.

Αφού συνεχάρη τον κ. Παπακωνσταντή για τη συνολική ποιοτική, ευρεία και εγνωσμένη δράση του, ο Δήμαρχος τον ευχαρίστησε για το βιβλίο και για τη συνομιλία τους και του πρόσφερε, ως ανάμνηση της επίσκεψής του στο Δημαρχείο, την εξαιρετική έκδοση «Κρητικό Γλωσσάριο» του Μ. Ιδομενέως.

Επιπλέον του ευχήθηκε να παραμείνει υγιής, παραγωγικός και ενεργός πολίτης.

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι...

0
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» Έκτακτα δρομολόγια...

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι...

0
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» Έκτακτα δρομολόγια...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
