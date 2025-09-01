Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά τη σύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, το Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με αντικείμενο τις Ασθένειες των Ψαριών και Οστρακοειδών.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, Γιώργος Αλεξάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη.

Καλωσορίζοντας τους διεθνείς συνέδρους στην Κρήτη, τόνισε τη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της καινοτομίας και της συνεργασίας με τα ερευνητικά ιδρύματα για τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Γιώργος Αλεξάκης αναφέρθηκε στη διαχρονική συνεργασία της Περιφέρειας με το ΕΛΚΕΘΕ σε ευρωπαϊκά έργα, μελέτες και δράσεις για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και παρουσίασε τα στρατηγικά βήματα που υλοποιούνται για την ενίσχυση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Ανέδειξε τις επιδόσεις της Κρήτης στην Έρευνα και Ανάπτυξη, με ποσοστό δαπανών 1,51% του ΑΕΠ – υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο – καθώς και τον κορυφαίο δείκτη επιστημονικής επιρροής δημοσιεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την πρωτοβουλία δημιουργίας του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (IBO), της «Θερμοκοιτίδας Ιδεών» και του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, που συντονίζει τη συνεργασία επιστήμης και αγοράς. Επισήμανε επίσης τη χρηματοδότηση έξι νέων ερευνητικών υποδομών, ύψους 12 εκατ. ευρώ, μέσω του ΠΕΠ 2021–2027, καθώς και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε διεθνή έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη γαλάζια και κυκλική οικονομία.

Κλείνοντας, σημείωσε: «Η Κρήτη επενδύει στη γνώση, τη συνεργασία και την καινοτομία, συνδέοντας την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και τις ιδέες με τις ευκαιρίες».