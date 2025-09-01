Ρέθυμνο:Ξεκινά άμεσα η διαγράμμιση της Επαρχιακής Οδού 3 (Ρέθυμνο-Σπήλι-Αγία Γαλήνη).

H Διεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε.Ρεθύμνης στα πλαίσια ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ενημερώνει ότι ξεκινά άμεσα η διαγράμμιση της Επαρχιακής Οδού 3 (Ρέθυμνο-Σπήλι-Αγία Γαλήνη).

Παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα έχουν τοποθετηθεί στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών.