ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ξεκινά άμεσα η διαγράμμιση της Επαρχιακής Οδού 3 (Ρέθυμνο-Σπήλι-Αγία Γαλήνη).

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

H Διεύθυνση Τεχνικών έργων Π.Ε.Ρεθύμνης στα πλαίσια ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ενημερώνει ότι ξεκινά άμεσα η διαγράμμιση της Επαρχιακής Οδού 3 (Ρέθυμνο-Σπήλι-Αγία Γαλήνη).
Παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα έχουν τοποθετηθεί στην επαρχιακή οδό καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι...

0
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» Έκτακτα δρομολόγια...

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι...

0
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για...

0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» Έκτακτα δρομολόγια...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πρώτη κοινή σύσκεψη για τη «Μινωική Διαδρομή» –Σύμπραξη των Δήμων Μινώα Πεδιάδας, Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου για την περαιτέρω ανάδειξη της διοργάνωσης
Επόμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά τη σύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει...

Έκτακτα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για το προσκύνημα στην Ι.Μ. Μυριοκεφάλων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» Έκτακτα δρομολόγια...

Συνεργασία Δημάρχου Ρεθύμνης/ Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης Γ. Μαρινάκη με τον συγγραφέα Δρ Γ. Παπακωνσταντή με αφορμή το βιβλίο του “Από την Παράδοση στην Παράβαση”.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την παραβατικότητα στην Κρήτη...

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει ενεργά τη σύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST