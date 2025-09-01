ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Πρώτη κοινή σύσκεψη για τη «Μινωική Διαδρομή» –Σύμπραξη των Δήμων Μινώα Πεδιάδας, Οροπεδίου Λασιθίου και Χερσονήσου για την περαιτέρω ανάδειξη της διοργάνωσης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε ενόψει της φετινής «Μινωικής Διαδρομής», με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας Καλλιόπης Αποστολογιωργάκη, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου Δέσποινας Πλευράκη και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού Οροπεδίου Λασιθίου Μανώλη Περυσινάκη, καθώς και εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων των τριών Δήμων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της «Μινωικής Διαδρομής» που φέτος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025.

Για πρώτη φορά, οι τρεις Δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας που αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στον θεσμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση από συμμετέχοντες και επισκέπτες.

Η «Μινωική Διαδρομή», αναβιώνει τη μυθολογική πορεία που ακολουθούσε ο βασιλιάς Μίνωας κάθε εννέα χρόνια, προκειμένου να επισκεφθεί το Δικταίον Άντρο, εκεί όπου συναντούσε τον πατέρα του Δία για να λάβει τους “θεϊκούς Νόμους”.

