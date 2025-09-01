Ηράκλειο:«Κατασκευή και Λειτουργία ενός καινοτόμου Εμπορικού Πάρκου Αναψυχής-PROJECT HERAKLION» στη θέση «Δύο Αοράκια»

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά, υπό όρους, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΣΧΑΣΕ της Στρατηγικής Επένδυσης «Κατασκευή και Λειτουργία ενός καινοτόμου Εμπορικού Πάρκου Αναψυχής-PROJECT HERAKLION» στη θέση «Δύο Αοράκια», της Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, του Δήμου Ηρακλείου, της Π.Ε. Ηρακλείου.

Επιπλέον, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά, υπό όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα παρακάτω έργα:

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): τμήμα Χανιά – Κίσσαμος,

Λειτουργία αρδευτικού έργου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου Δ. Χανίων

Έργα διαχείρισης λυμάτων οικισμού Καρίνων, ΔΕ Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου

Βελτίωση κατά τμήματα της επαρχιακής οδού 15 (Ε.Ο. ΜΙΣΣΙΡΙΑ-ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) – ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β» στο Δήμο Ρεθύμνου ΠΕ Ρεθύμνου,

Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 298 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων στη θέση ‘Νησί’ Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου με την επωνυμία «MINOS PALACE»

Τέλος η Επιτροπή, αποφάσισε την αναβολή της εξέτασης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των παρακάτω έργων:

Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος» στην θέση Κακόσκαλα εκτός της λατομικής περιοχής Καντάνου του Δήμου Καντάνου -Σελίνου ιδιοκτησία της εταιρίας “ΛΑΤEΕ ΑΕ”

Και του προτεινόμενου προς συζήτηση ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης έργου “Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Πυρηνόξυλου και Πυρηνελαίου ιδιοκτησίας «Π. ΖΕΠΠΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «CRETOLIVE E.E.» στη θέση “Τζαγκάρη Λάκκος’’ Αχλαδών Δ.Ε. Κεραμε”.

Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, ο Δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης, οι Αντιδήμαρχοι Χανίων Νικόλαος Χαζιράκης και Ιωάννης Νικηφοράκης καθώς και εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών.