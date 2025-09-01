Μαθήματα Κινεζικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, προσφέρονται δωρεάν μαθήματα Κινεζικής Γλώσσας, σε συνεργασία με το Κινεζικό Κέντρο Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Συνεργασίας (CLEC). Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο 2025 και θα πραγματοποιούνται στις Πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Η διδασκαλία θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα από τις καταξιωμένες καθηγήτριες Gao Ying (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο) και Ding Yanyu (Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο).

Το πρόγραμμα είναι εντατικό, με καθημερινά μαθήματα, και απευθύνεται όχι μόνο σε φοιτητές και μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της τοπικής κοινωνίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για εγγραφές, αίθουσες και ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.

Πληροφορίες & Εγγραφές: welcomeoffice@uoc.gr