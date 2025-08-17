ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους

Η πληρωμή μηνός Αυγούστου αφορά σε όσους είχαν καταθέσει αίτηση μέχρι και την 31η Ιουλίου και έχει εγκριθεί.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου θα γίνει η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) στους δικαιούχους που έχουν καταθέσει αίτηση μέχρι και την 31η Ιουλίου και έχει εγκριθεί. Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) πραγματοποιείται με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Προσοχή στην υποβολή αιτήσεων κάθε εξάμηνο για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Θα πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση από τους δικαιούχους (ανανέωση στην πλατφόρμα) κάθε έξι μήνες. Σχετική ειδοποίηση έρχεται με SMS στο κινητό κάθε δικαιούχου και θα πρέπει αυτό να γίνεται άμεσα για να μην χαθεί κάποια δόση.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις νέες αιτήσεις για να συνεχιστεί η παροχή το 2025.

Τέλος, σημειώνεται ότι η πληρωμή στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2025, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
