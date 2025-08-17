ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταθέσεις: Πόσα χρήματα έχουν κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά στην Ελλάδα

Το 71% των Ελλήνων διατηρεί λιγότερα από €1.000 αποταμιευτικά διαθέσιμα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα δεν μπορεί να αποταμιεύσει, καθώς το εισόδημα δεν επαρκεί για κάλυψη πληθωριστικών πιέσεων.

Στην Ελλάδα, το 71% όσων διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό κατέχει λιγότερα σε καταθέσεις από €1.000—σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την έκθεση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

Μόλις ένα ολόκληρο 71% καταθετών δεν καταφέρνει να εναποθέσει πάνω από €1.000, γεγονός που υπογραμμίζει την επιμονή της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά. Αυτή η μεγάλη ομάδα αντιπροσωπεύει μόνο το 1,3% του συνόλου των καταθέσεων.

Ανισότητες στην κατανομή του πλούτου

Υπάρχει μεγάλη απόκλιση: το 13% των καταθετών έχει μεταξύ €1.000–5.000, το 13,7% διατηρεί €5.000–50.000, το 1,5% διαθέτει €50.000–100.000, ενώ μόλις το 0,8% έχει άνω των €100.000, συγκεντρώνοντας σημαντικά ποσοστά του συνολικού χρηματικού αποθέματος.

Αρνητική αποταμίευση παρά την οριακή αύξηση εισοδήματος

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης για το πρώτο τρίμηνο του 2025: –8,5%, έναντι –2,4% το 2024. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε οριακά (+0,7%), αλλά ο πληθωρισμός το υπερανέδειξε, ακυρώνοντας κάθε προσπάθεια αποταμίευσης.

 

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

Τι πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι για...

0
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων...

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πότε θα καταβληθεί στους...

0
Η πληρωμή μηνός Αυγούστου αφορά σε όσους είχαν καταθέσει...

