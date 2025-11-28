Ελένη Βατσινά: Αντίο σε έναν άγγελο

Δήλωση της βουλευτή Ηρακλείου για τον χαμό του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη

Μόνο αβάσταχτη θλίψη για τον τραγικό και τόσο πρόωρο χαμό του 19χρονου Ραφαήλ. Ένα νέο παιδί, γεμάτο ζωή και όνειρα, έφυγε άδικα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό. Η σκέψη μου και η καρδιά μου βρίσκονται δίπλα στην οικογένειά του, που δοκιμάζεται σκληρά από αυτό το ανείπωτο πένθος.

Εύχομαι στον 39χρονο τραυματία γρήγορη και πλήρη ανάρρωση και κουράγιο στην οικογένειά του, που περνά δύσκολες στιγμές και αγωνιά για την αποκατάστασή του.

Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια δεν αρκούν. Η συμπαράσταση και η σκέψη όλων μας ανήκουν σε όσους πονάνε.