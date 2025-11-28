Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία – Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαλεβιζίου

Με έκτακτη ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήξουν περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου σήμερα αργά το βράδυ αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση αναμένονται ισχυρές βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που θα είναι ιδιαίτερα έντονες τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Οι πολίτες παρακαλούνται:

Να αποφεύγουν τη διέλευση από Ιρλανδικές διαβάσεις είτε πεζή είτε με οχήματα. Οι συγκεκριμένες διαβάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, ακόμη και αν η στάθμη του νερού φαίνεται χαμηλή.

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Να απομακρύνουν αντικείμενα αλλά και οχήματα από σημεία όπου σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να παρασυρθούν από ορμητικά νερά (κεντρικοί δρόμοι Παλαιοκάστρου, Αγίας Πελαγίας και Λυγαριάς, Αμμουδάρας).

Οδηγίες προστασίας κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στον σύνδεσμο: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena