ΚΡΗΤΗ

Ελευθερία Γιακουμάκη: «Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει» – Συγκλονίζει ο αδερφός της 43χρονης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές και να καλύψει τα ίχνη του

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τον τρόπο δράσης του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης (22/04) σε δύσβατη περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα, μέσα στο αυτοκίνητό της, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, όλα δείχνουν ως δράστη της δολοφονίας τον πρώην σύντροφό της.

Από την πρώτη στιγμή μετά το έγκλημα, ο 40χρονος φέρεται να προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Όταν προσήχθη από τους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με την 43χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Κυριακή 19 Απριλίου. Μάλιστα, όταν συνάντησε τον αδελφό της αδικοχαμένης γυναίκας στο αστυνομικό τμήμα, δεν δίστασε να τον χαιρετήσει και να του πει πως αγνοεί πού βρίσκεται η Ελευθερία.

«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδελφός της 43χρονης, σύμφωνα με το creta24. Όπως πρόσθεσε, «χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε “δεν ξέρω που είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”».

Το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία
Η τελευταία πράξη της τραγωδίας θα παιχτεί αύριο, Παρασκευή (24/4), στις Δαφνές Ηρακλείου, όπου συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την 43χρονη που έφυγε με τόσο σκληρό και άδικο τρόπο από τη ζωή. Η κηδεία της θα τελεστεί στις 13:00 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στον τόπο όπου έζησε, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
