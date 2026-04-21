Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς (ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα), συνέδραμαν σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, στην αποστολή υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο.
Οπως ανακοινώθηκε, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.
Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο με μεταγωγικό αεροσκάφος της ΠΑ και με τη συμμετοχή προσωπικού της ΔΕΠhttps://t.co/mpdkz7YYie
Δείτε το βίντεο εδώ: https://t.co/ujTR83024R pic.twitter.com/xsLCo0FAWq
— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) April 21, 2026
Υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).
PATRIS.GR